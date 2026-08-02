Hallan muerto a guardia de seguridad en la colonia Mayangle de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un guardia de seguridad fue encontrado sin vida la tarde de este domingo 2 de agosto en un centro comercial ubicado en la colonia Mayangle de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que fue hallado por su compañero de trabajo.

De acuerdo con los datos preliminares, el compañero llegó a su cambio de turno y se encontró con el hombre presuntamente dormido.