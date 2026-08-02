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Hallan muerto a guardia de seguridad en la colonia Mayangle de la capital

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que fue hallado sin vida por su compañero de trabajo

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 14:23
Hallan muerto a guardia de seguridad en la colonia Mayangle de la capital

El guardia estaba en una oficina cuando fue encontrado muerto por uno de sus compañeros de trabajo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un guardia de seguridad fue encontrado sin vida la tarde de este domingo 2 de agosto en un centro comercial ubicado en la colonia Mayangle de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, que fue hallado por su compañero de trabajo.

De acuerdo con los datos preliminares, el compañero llegó a su cambio de turno y se encontró con el hombre presuntamente dormido.

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Tras decirle varias veces su nombre y que este no contestara, su compañero se acercó para intentar despertarlo, al pensar que estaba dormido; sin embargo, este no contestó.

El hombre asustado llamó al 911 y los médicos confirmaron la muerte del hombre.

Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina para realizar la respectiva identificación y conocer la causa de su muerte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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