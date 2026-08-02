Niña de dos años es atacada por un perro; está grave en un hospital de Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.-Una menor de dos años de edad fue víctima de un violento ataque de un perro este domingo 2 de agosto en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el animal atacó a la pequeña y le provocó heridas de gravedad en varias partes del cuerpo, por lo que sus familiares, que se encontraban en el lugar, actuaron de inmediato para auxiliarla.

La menor fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente.