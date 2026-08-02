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Niña de dos años es atacada por un perro; está grave en un hospital de Santa Rosa de Copán

Una menor de apenas dos años de edad resultó con heridas de gravedad luego de ser atacada por un perro en Santa Rosa de Copán

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 14:37
Niña de dos años es atacada por un perro; está grave en un hospital de Santa Rosa de Copán

La menor se encuentra en estado delicado en un centro asistencial de Santa Rosa de Copán.

 Foto: Shuttestock

Copán, Honduras.-Una menor de dos años de edad fue víctima de un violento ataque de un perro este domingo 2 de agosto en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el animal atacó a la pequeña y le provocó heridas de gravedad en varias partes del cuerpo, por lo que sus familiares, que se encontraban en el lugar, actuaron de inmediato para auxiliarla.

La menor fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre el estado del animal involucrado.

Las autoridades correspondientes se encuentran recabando información para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones que procedan en este caso.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial sobre el estado de salud de la menor y las investigaciones relacionadas con este lamentable hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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