Menor de 16 años muere tras ser atacada a disparos en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.- Tras luchar entre la vida y la muerte, lamentablemente una menor de 16 años falleció tras ser herida de bala la noche del jueves -11 de junio- en la comunidad de El Bijao, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

El hecho se registró en horas de la noche, cuando la menor, identificada como Génesis Nohemí Reyes, fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.

Versiones brindadas por vecinos indican que la menor iba saliendo de su trabajo cuando fue atacada en plena vía pública.