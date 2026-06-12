Menor de 16 años muere tras ser atacada a disparos en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.- Tras luchar entre la vida y la muerte, lamentablemente una menor de 16 años falleció tras ser herida de bala la noche del jueves -11 de junio- en la comunidad de El Bijao, en el municipio de Juticalpa, Olancho.
El hecho se registró en horas de la noche, cuando la menor, identificada como Génesis Nohemí Reyes, fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.
Versiones brindadas por vecinos indican que la menor iba saliendo de su trabajo cuando fue atacada en plena vía pública.
Luego del ataque, personas que se encontraban en el lugar salieron de sus casas tras escuchar los disparos, donde se percataron que la joven se encontraba aún con signos vitales, por lo que la trasladaron de emergencia al Hospital San Francisco.
Sin embargo, pese a que la joven estuvo luchando por su vida durante algunas horas, lamentablemente se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus heridas.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados en su ataque que le provocó la muerte.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar donde se encontraban los familiares de la menor para iniciar con las investigaciones del caso y dar con el paradero de los responsables.