Acribillan a disparos a un joven en una calle de la San Miguel; era miembro de la Ultra Fiel

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue acribillado a disparos la noche del viernes en una de las calles de la populosa colonia San Miguel, en la periferia de la capital. Se trata de Kevin Alexander Hernández Rivera, de 30 años de edad, originario del Distrito Central (DC) y residente a unos pasos de dónde se produjo el crimen. El suceso se registró alrededor de las 10:00 de la noche, en la tercera calle de la colonia San Miguel, ante la mirada de varios de los vecinos de ese vecindario capitalino.

Supuestamente sicarios a bordo de una motocicleta llegaron a la zona dónde estaba Kevin Alexander, y sin entablar ninguna plática con quien tenía como objetivo a asesinar.



Llamada de auxilio

Los vecinos de la tercera calle llamaron de inmediato a los paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911, para que pudieran auxiliarlo, pero al llegar estos, él ya había expirado. Agentes policiales llegaron rápidamente al lugar del tiroteo, ya que muy cerca de dónde se produjo hay una estación policial, pero para cuando los uniformados llegaron, ya no había presencia de los victimarios.