Salud llevará vacunación casa por casa en barrios y colonias de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que aún no han iniciado o completado sus esquemas de vacunación tendrán la oportunidad en las próximas semanas. La Secretaría de Salud (Sesal) anunció que brigadas de inmunización recorrerán los barrios y colonias del Distrito Central para aplicar vacunas directamente en los hogares. La estrategia forma parte de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación y busca acercar los servicios de salud a la población que, por distintos motivos, no puede acudir a centros asistenciales o puntos habilitados para vacunarse. Las brigadas trabajarán durante dos fines de semana consecutivos y visitarán viviendas en diversos sectores de la capital.

“Este fin de semana, sábado y domingo y el próximo fin de semana, sábado y domingo también, van a estar desplazándose brigadas de vacunación en la región metropolitana del Distrito Central, van a andar casa a casa", informó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). En consecuencia: "solicitamos en el marco de la jornada nacional de vacunación y desparasitación abrir las puertas de su casa a estas brigadas de vacunación para que puedan recibir la vacuna, completar, iniciar o completar sus esquemas de vacunación”. La funcionaria destacó que la iniciativa no se limita únicamente a Tegucigalpa y Comayagüela, sino que se desarrolla de manera simultánea en todo el territorio nacional. “Esta es una invitación no solo a la metropolitana sino a todo el país. Como lo he dicho antes, hay más de seis mil brigadas de vacunación desplegadas a nivel nacional realizando vacunación casa a casa”, agregó.

Más de 66 centros de salud continúan vacunando

Aunque las brigadas visitarán los hogares, las autoridades recordaron que los servicios de inmunización continúan disponibles de manera permanente en la red pública de salud. Actualmente, más de 66 centros de salud permanecen habilitados en el Distrito Central para atender a personas que necesiten iniciar o completar sus esquemas de vacunación. A nivel nacional, la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mantienen disponibles más de 1,800 establecimientos para la aplicación de vacunas. Las autoridades explicaron que esta combinación de estrategias busca aumentar la cobertura de inmunización y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Jornadas activas en centros comerciales y la UNAH