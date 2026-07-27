Es un video de peregrinación en Nicaragua, no una caminata por el recibimiento de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que aparecen decenas de personas caminando por una zona rural. La publicación afirma que se trata de simpatizantes que se dirigían al aeropuerto de Palmerola para recibir al expresidente Juan Orlando Hernández el 26 de julio de 2026. La afirmación es falsa. La secuencia no muestra una movilización para recibir al exmandatario, sino una peregrinación religiosa realizada en Managua, Nicaragua, en marzo de 2013. "Aquí vamos caminando a recibir a nuestro héroe nacional Juan Orlando Hernández, comentó un dirigente", dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido difundida desde el 25 de julio.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó al país el domingo 26 de julio de 2026 en vuelo privado desde Estados Unidos. Viajó en un jet Hawker 800XP, matrícula N606WJ, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, según informó EL HERALDO. Su retorno ocurrió meses después de recibir un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025. La medida dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por narcotráfico impuesta en 2024 por un tribunal federal neoyorquino. Al menos 2,500 personas procedentes de Lempira, junto con simpatizantes locales y miembros del Partido Nacional, acudieron a Palmerola para recibirlo. Hernández abrazó a su familia, oró con ellos en la pista y aseguró que enfrentará en libertad los procesos judiciales abiertos actualmente en Honduras. El Poder Judicial suspendió temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra, tras admitir una solicitud de comparecencia voluntaria. Hernández deberá presentarse ante un juez natural de la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto de 2026, en Tegucigalpa.

Movilización religiosa

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video compartido en Facebook, se encontró la misma secuencia , aunque grabada desde otro ángulo, en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Managua, publicada el 12 de marzo de 2013. En el video completo se observa a decenas de personas participando en la peregrinación de las zonas Central y Occidente de Managua, Nicaragua, una actividad de carácter religioso que no guarda relación con la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras.