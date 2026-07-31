Caso en Colombia: Jhon y Mariana tuvieron encuentro íntimo en la cárcel y los hallaron muertos

Jhon y su pareja fueron encontrados sin vida en una celda de la cárcel de Ibagué, capital del departamento colombiano de Tolima (centro), luego de un encuentro íntimo. ¿Qué pasó en la celda? Aquí los detalles:
Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega fueron hallados muertos por un oficial de la cárcel, quien se acercó a la celda tras finalizar el tiempo permitido para su encuentro íntimo.
La información indica que, tras autorizarles el ingreso a la celda y concluir el tiempo permitido juntos, un guardia tocó la puerta en varias ocasiones, pero no recibió respuesta.
Al ingresar a la celda, el guardia encontró una escena sangrienta: los cuerpos de ambos reclusos ya no presentaban signos vitales y estaban en medio de un charco de su propia sangre.
El cuerpo de Mariana fue hallado sin vida sobre la cama de cemento de la celda, mientras que Jhon fue encontrado tendido en el suelo.
El encuentro fue autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según confirmó la misma institución.
Según el Inpec, la pareja mantenía una relación desde hace 17 meses y solicitó varios encuentros íntimos en ese periodo.
Jhon estaba recluido desde 2024 y cumplía una condena de 22 años y cuatro meses por el delito de feminicidio.
Mariana ingresó a la cárcel en 2023 acusada de fuga de presos con una pena de cuatro años.
Las autoridades esperan el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte de ambos reclusos mientras investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.