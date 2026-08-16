Kervin Arriaga se olvida del Levante y firmará con su nuevo equipo por cuatro temporadas

Valencia, España.- Kervin Arriaga alista las maletas para abandonar el Levante. El mediocampista hondureño le pondrá fin a su carrera en la Liga Española para llevar su talento al fútbol de Grecia con el AEK de Atenas. De acuerdo con la información de la Cadena SER, el 'Misilito' tenía la posibilidad de continuar en LaLiga, ya que el Celta estaba interesado en sus servicios, pero sigue sin dar el paso definitivo para su incorporación.

Ante esta situación, el conjunto griego se adelantó en las negociaciones y ya presentó una oferta que ronda los 5 millones de euros por Arriaga, además cediendo un pequeño porcentaje de sus derechos económicos en caso de una futura transferencia. El Levante ha valorado la propuesta y todo indica que ya habría aceptado el traspaso por esa cantidad. El catracho aún tiene dos años de contrato con el conjunto granota, que decidió ponerlo en el mercado para rematar las inscripciones de Hugo Sotelo, Requena y Musuayi.