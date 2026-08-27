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Novia de Vinicius Jr. es captada con otro hombre: las imágenes que desatan polémica en redes

El jugador del Real Madrid y la influencer brasileña llevan varios meses de relación, alejados de las polémicas

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 16:39
Novia de Vinicius Jr. es captada con otro hombre: las imágenes que desatan polémica en redes
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Vinícius, en tremendo escándalo luego de que su novia fuera captada de manera extraña con otro hombre: las fotos que le dan la vuelta a las redes.

 Fotos: Cortesía.
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La relación entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca se ha convertido en una de las más relevantes en el fútbol mundial.
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El jugador del Real Madrid y la influencer brasileña llevan varios meses de relación y se ven muy felices juntos.
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Desde que comenzaron a mostrarse, Vinícius y Virginia han protagonizado numerosas publicaciones en redes sociales, donde han dejado ver parte de su vida privada.
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Virginia Fonseca, además de ser conocida por su relación con el delantero brasileño, cuenta con una enorme comunidad de seguidores y suele generar gran repercusión con cada contenido que publica.
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Por su parte, Vinícius Júnior también mantiene una fuerte presencia en redes sociales y su vida sentimental suele quedar bajo la mirada de millones de aficionados.
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La pareja ha intentado mantener algunos aspectos de su relación lejos de los focos, aunque sus apariciones públicas y publicaciones han alimentado constantemente el interés de sus seguidores.
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Virginia también suele estar acompañada por personas de su círculo más cercano, entre ellos amigos y colaboradores que aparecen frecuentemente en sus contenidos.
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Uno de ellos es Hebert Gomes, amigo y asistente de la influencer, quien mantiene una relación de amistad con Virginia desde hace varios años.
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Precisamente, Gomes quedó en el centro de la atención después de que comenzara a circular en redes sociales un video protagonizado junto a la novia de Vinícius.
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En las imágenes, Hebert Gomes aparece acercándose a Virginia y pidiéndole un beso, mientras ella reacciona apartándolo en medio de la situación.
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El video rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios entre los usuarios, con algunos calificando la interacción como inapropiada.
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Sin embargo, otros seguidores salieron en defensa de Virginia y recordaron que Gomes es uno de sus amigos más cercanos desde hace años y que es gay.
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Pese a estas explicaciones, la conversación aumentó todavía más en redes sociales debido a las circunstancias en las que habría ocurrido el encuentro.
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Algunos fanáticos aseguran que el momento fue grabado dentro de la casa de Vinícius Júnior, donde Virginia y varios de sus amigos habrían estado compartiendo tiempo.
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Hasta el momento, las partes involucradas no se han pronunciado para aclarar lo que sucedió.
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