Alertan que circulación del dengue tipo 3 podría aumentar los casos graves

Tegucigalpa, Honduras.- El dengue vuelve a generar preocupación en el país luego de que la Secretaría de Salud (Sesal) informara sobre la investigación de una nueva muerte sospechosa de la enfermedad. Actualmente, Honduras acumula un total de 8,072 casos y tres fallecimientos confirmados en lo que va de 2026. Ante este escenario, el médico y diputado Carlos Umaña advirtió sobre el comportamiento que podría tener la enfermedad durante los próximos meses.

Umaña sostuvo que desde hace dos meses alertó sobre un escenario diferente para el dengue este año debido a la circulación del serotipo 3 (DENV-3), una de las cuatro variantes del virus que pueden afectar a la población. El médico consideró que este año la enfermedad podría ser distinta a la de otros años, pero podrían registrarse una mayor proporción de pacientes que desarrollen cuadros complicados. "No tendremos miles y miles de casos, pero tendremos muchos casos complicados", afirmó. Explicó que el mayor riesgo se presenta en personas que ya fueron infectadas anteriormente con otros serotipos del virus.

De acuerdo con el galeno, una persona que previamente tuvo dengue por los serotipos 1 o 2 y posteriormente contrae el DENV-3 puede enfrentar un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Esto se relaciona con un fenómeno conocido como "potenciación por anticuerpos que hace que el cuerpo reaccione mal contra el dengue 3, provoque una tormenta inflamatoria, baja de las plaquetas, hemorragias y la muerte", dijo. La Secretaría de Salud informó sobre la circulación del serotipo 3. En junio, las autoridades señalaron que el DENV-3 estaba circulando junto al serotipo 1, mientras que posteriormente se ha mantenido la vigilancia sobre los distintos serotipos presentes en el territorio nacional.