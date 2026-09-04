¿Por qué el árbitro y el VAR no repitieron penal de Mbappé con Real Madrid ante Betis?

Sevilla, España.- Kylian Mbappé tuvo la gran oportunidad de evitar la derrota del Real Madrid en los últimos instantes del partido ante el Real Betis en La Cartuja. El delantero francés quedó frente a frente con el portero Álvaro Valles desde los once pasos, pero no logró convertir el penal que podía cambiar por completo el desenlace del encuentro.

La jugada se produjo en pleno tiempo de descuento, cuando Vinícius Junior fue derribado dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima a favor del equipo dirigido por José Mourinho. Con prácticamente la última ocasión del partido en juego, Mbappé tomó el balón y asumió la responsabilidad de buscar el empate para los merengues. Sin embargo, Valles leyó perfectamente el lanzamiento del atacante francés y consiguió detener el disparo, desatando la celebración de los aficionados béticos. La intervención del guardameta terminó siendo decisiva para mantener la ventaja de su equipo en un cierre lleno de tensión.

¿POR QUÉ NO SE REPITIÓ? La acción, no obstante, generó una nueva controversia segundos después. El VAR revisó de manera silenciosa una posible invasión de Marc Bartra antes de que Mbappé ejecutara el penal, lo que abrió el debate sobre una eventual repetición del lanzamiento.