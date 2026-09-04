Nasry Asfura no pidió a los médicos que trabajaran “por amor porque no hay dinero para pagarles”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió a los médicos trabajar por amor porque no hay dinero para pagarles. Sin embargo, esto es falso. EH Verifica no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta cita atribuida a Asfura. Además, en declaraciones recientes, Asfura reconoció que existen obligaciones pendientes con médicos, aseguró que el Gobierno realizará los pagos correspondientes. “A los médicos les pido que trabajen por amor, no trabajen por dinero, ahorita no tenemos dinero para pagar, a quien más afectan es al pobre”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 3 de septiembre de 2026.

El 2 de septiembre, el Colegio Médico de Honduras (CMH) dio un ultimátum de 72 horas al Gobierno de Nasry Asfura para que atendiera una serie de compromisos, según informó EL HERALDO. Entre las exigencias están el pago de salarios atrasados, la aplicación del nuevo salario base, la aceleración de contratos, el reintegro de médicos removidos, el pago de cesantías y reajustes, así como la apertura de negociaciones para una nueva escala salarial. Tras considerar que no obtuvo respuestas suficientes dentro del plazo otorgado, el CMH anunció asambleas informativas indefinidas y progresivas a partir del lunes 7 de septiembre en los establecimientos públicos de los 18 departamentos, como reportó EL HERALDO. Según el gremio, alrededor de 400 médicos enfrentan problemas relacionados con pagos y compromisos laborales pendientes. En medio del conflicto, el presidente Nasry Asfura pidió a los médicos no suspender la atención a los pacientes mientras el Gobierno trabaja en resolver las obligaciones pendientes. El mandatario también reconoció la existencia de problemas relacionados con pagos y contratos en el sistema sanitario. Las medidas contemplan la suspensión temporal de consultas externas y cirugías selectivas, mientras que las emergencias, unidades de cuidados intensivos y otras áreas críticas continuarán funcionando.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura” + “médicos” + “trabajen por amor” + “no tenemos dinero para pagar” no arrojó registros en medios de comunicación que respalden esa supuesta petición realizada a los profesionales de la salud. Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Lo que sí encontró el rastreo fue una entrevista en la que el mandatario hondureño aseguró que su administración ha venido pagando obligaciones pendientes y pidió a los médicos mantener la atención en los centros hospitalarios. “No estamos negándole el pago a nadie, por favor, no me le nieguen la salud a nadie. Al final de la historia, lo que les debamos les vamos a cumplir y no es con asamblea informativa e irse a la calle que les vamos a pagar”, afirmó Asfura. El mandatario hondureño aclaró que “le vamos a pagar porque somos responsables, porque somos serios”. En ningún momento de los 2:17 minutos que dura la entrevista se encontró la cita viral que comparten varias publicaciones en Facebook.

Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura. Asimismo, una pesquisa de las cuentas personales del mandatario en X , Facebook e Instagram no encontró evidencia de que haya realizado esa declaración. En todo caso, en comunicación con EH Verifica, el secretario de Comunicaciones del Gobierno, Héctor Ordóñez, confirmó que el gobernante hondureño no realizó esa declaración.

Sobre la imagen

Una búsqueda en Google Lens con la imagen de Asfura que acompaña la publicación viral localizó un posteo en X de la cuenta oficial de la Presidencia que incluye la misma fotografía del mandatario. La publicación es del 1 de septiembre de 2026 e informa que el gobernante hondureño sostuvo una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar la crisis de sequía y la seguridad alimentaria en el país, sin relación con la problemática de los médicos.