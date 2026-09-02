No es una protesta por la Ley de Justicia Energética: el video es de 2017

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a una multitud de personas movilizándose sobre un puente, supuestamente en Tegucigalpa, durante una protesta contra la aprobación de la Ley de Justicia Energética. Sin embargo, el video no corresponde a una manifestación reciente contra la reforma energética. Las imágenes se mueven en internet al menos desde el 3 de diciembre de 2017 y corresponden a las protestas posteriores a las elecciones generales de ese año. “HONDURAS se va a las calles para evitar la privatización de su Estatal Energética”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un clip que ha sido compartido más de 300 veces en TikTok desde el 1 de septiembre.

El Congreso Nacional aprobó el 1 de septiembre de 2026 la reforma energética después de meses de discusión y negociaciones entre las bancadas. La iniciativa recibió 78 votos a favor de diputados de las cinco fuerzas políticas representadas en el Legislativo. La reforma plantea modificaciones al marco regulatorio del subsector eléctrico y fue objeto de discusión política sobre temas como la participación privada, las facultades de la ENEE y el funcionamiento del mercado eléctrico. Su discusión también generó señalamientos sobre una supuesta privatización de la estatal, argumento utilizado ahora para contextualizar falsamente el video de 2017.

Video de 2017

EH Verifica realizó una búsqueda inversa del video mediante InVID-WeVerify , una extensión de Google Chrome que permitió extraer diferentes fotogramas de la grabación difundida en TikTok. Al rastrear esos fotogramas, se localizó el mismo video en una publicación de Facebook fechada el 3 de diciembre de 2017. Se trata del registro más antiguo identificado por EH Verifica durante la búsqueda.