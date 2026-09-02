Más de L.1 millón: Shin Fujiyama revela cuánto gastó en construir escuela en Umru, La Mosquitia

Shin Fujiyama llegó hasta Umru, en La Mosquitia, Gracias a Dios, una de las zonas más aisladas de Honduras. Allí encontró una escuela que se caía a pedazos y decidió construirla desde cero. Sin embargo, aseguró que el proyecto costó casi el doble que las demás escuelas que ha construido en el país.
Los costos para construir una escuela en esa zona son elevados. Fujiyama explicó que "Aquí estamos en una zona altamente inundable. El río puede subir hasta metro y medio durante las lluvias, así que no podíamos construir una escuela convencional a nivel del suelo".
Pero uno de los grandes retos a los que se enfrentó fue el traslado de los materiales. "Primero recorren aproximadamente 120 kilómetros en camión desde El Progreso hasta La Ceiba, después alrededor de dos días en barco hasta Puerto Lempira y de ahí todavía faltan seis horas río arriba en lancha hasta Umru. Cada tramo va agregando costos".
Fujiyama detalló que contó con ayuda para transportar los materiales y que "el alcalde cubrió 21 viajes en lancha desde Puerto Lempira hasta Umru, valorados en aproximadamente 294,000 lempiras. Algunos viajes adicionales tuvimos que pagarlos nosotros, pero sin toda esa ayuda esta escuela hubiera costado muchísimo más".
El influencer japonés, que apuesta por la educación de los niños hondureños, confirmó que en total gastó 48,650 dólares y reconoció que es "más del doble que normalmente nos cuesta construir un aula en otras zonas del país". En lempiras, el monto equivale aproximadamente a 1.3 millones.
Fujiyama explicó que normalmente una bolsa de cemento ronda los 227 lempiras en El Progreso. En Puerto Lempira ya cuesta alrededor de 310 lempiras y trasladarla en lancha hasta Umru agrega aproximadamente 155 lempiras más. De esta manera, el precio de los materiales aumenta considerablemente.
Además, agregó: "Tuvimos que traer colchonetas, mosquiteros, medicamentos, equipo de campamento y todo lo necesario para vivir y trabajar durante semanas. También tuvimos que comprar un generador y llevar combustible y pagamos los vuelos de nuestro maestro de obra y soldador desde La Ceiba hasta Puerto Lempira".
"Entonces, cuando alguien pregunta por qué esta escuela costó 48,650 dólares, no se trata simplemente de bloques y cemento. Se trata de construir sobre barracones para protegerla de las inundaciones, mover materiales 120 kilómetros por tierra, dos días por mar y seis horas por río".
Shin Fujiyama se despidió este miércoles 2 de septiembre de Umru, tras la inauguración de la escuela. Sin embargo, parte de su equipo se quedó en la comunidad para continuar con la construcción de un kínder.
"Las circunstanciass nunca deberían decidir si para llegar hasta los niños que Honduras tiene más lejos tenemos que cruzar tierra, mar y río; lo vamos a hacer", reconoció el influencer japonés.
Shin Fujiyama también agradeció a todas las personas que donaron para hacer posible la construcción de la escuela: "Porque ningún niño debería tener menos oportunidades simplemente por haber nacido en una comunidad remota. Y mientras más difícil sea llegar hasta ellos, más razones tenemos para no olvidarlos".
"Umru no será el final. Será apenas el comienzo de todo lo que queremos hacer por la educación en La Mosquitia", dijo Fujiyama en un video posteado en sus redes sociales.