Esta publicación de Allan Fajardo pidiendo no votar por el Partido Nacional es de 2020

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen de una publicación en X del periodista deportivo Allan Fajardo en la que pide a los hondureños no votar por el Partido Nacional. La imagen es engañosa en el contexto actual. Aunque la publicación es real y posteriormente fue eliminada, no es reciente: hay registros de su difusión desde julio de 2020. “Con todo lo que estás pasando, hondureño, si salís vivo de esta, no creo que vayas a votar por cachurecos otra vez. Es que no creo que semejante crisis no te quite lo pendej*. En serio”, se lee literalmente en el contenido viral que ha sido compartido más de 300 veces desde el 26 de agosto.

Publicación de 2020

Como parte de la verificación, EH Verifica comparó los datos visibles en la captura que circula actualmente con la cuenta de Allan Fajardo en X. El nombre y el usuario que aparecen en la imagen viral coinciden con los de la cuenta identificada como la del periodista deportivo: @allanfajardo29. Aunque el perfil no cuenta con la insignia de verificación de X, la revisión realizada permitió confirmar que corresponde a Allan Fajardo. La cuenta permanece disponible, aunque no registra nuevas publicaciones desde mayo de 2026. EH Verifica realizó una búsqueda avanzada dentro del perfil de @allanfajardo29 mediante fragmentos del mensaje viral y términos relacionados. La publicación que aparece en la captura no fue localizada entre los contenidos actualmente disponibles en la cuenta. También se intentó recuperar una versión archivada de la publicación mediante Wayback Machine, herramienta que permite consultar capturas históricas de páginas web. La búsqueda tampoco permitió localizar una copia archivada del mensaje original. La ausencia de un registro en Wayback Machine no significa que la publicación nunca haya existido, ya que esa herramienta no conserva necesariamente copias de todas las páginas o publicaciones difundidas en internet. Sin embargo, existen otros registros contemporáneos que respaldan que el mensaje ya circulaba públicamente en 2020. Una búsqueda en Google con el nombre de Allan Fajardo, su usuario @allanfajardo29 y fragmentos del texto permitió localizar dos publicaciones de diferentes medios, en distintas plataformas, fechadas el 25 de julio de 2020, que reproducen o hacen referencia al mismo contenido. Una de ellas es una publicación en Facebook de un portal de noticias de Santa Bárbara.

La segunda es una publicación de Radio Nacional FM en X , también fechada el 25 de julio de 2020.

#RadioNoticiasFM #Honduras

C O N T U N D E N T E | "Con todo lo que estás pasando, hondureño, si salís vivo de esta, no creo que vayas a votar por cachurecos otra vez. Es que no creo que semejante crisis no te quite lo pendejo. En serio", Allan Fajardo, Periodista Deportivo. pic.twitter.com/YNL3LSsHJp — Radio Noticias FM Honduras (@radionoticiashn) July 25, 2020