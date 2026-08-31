La contrarreforma energética del Partido Liberal solo contempla exoneraciones para la ENEE y empresas públicas

Tegucigalpa, Honduras.- Ronald Panchamé, jefe de bancada de Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el Partido Liberal, de acuerdo a su contrarreforma energética, otorgará beneficios exoneraciones a los generadores de energía renovable. "El Partido Liberal está dando muchas exoneraciones en esa ley (contrarreforma energética) a los generadores de energía renovable", aseguró (a partir del segundo 21).

Sin embargo, su afirmación es falsa. La revisión del proyecto muestra que las exoneraciones tributarias contempladas están dirigidas exclusivamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a las empresas públicas que surjan de su proceso de escisión. El artículo 2, literales C y F, establece beneficios relacionados con la reorganización de la empresa estatal, entre ellos una exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 10 años para las sociedades que resulten de esa transformación. El proyecto también establece que las exoneraciones no son extensivas a contratistas, proveedores, concesionarios, operadores privados ni a otras personas o empresas vinculadas con la ENEE. Las declaraciones de Panchamé surgieron mientras el proyecto de reforma energética continuaba pendiente de aprobación debido a que las bancadas no habían alcanzado acuerdos sobre varios de sus puntos centrales. Al lunes 31 de agosto, el Congreso Nacional sostenía que había avances hacia un consenso. El Partido Liberal presentó una propuesta alternativa denominada Ley de Justicia Energética, mientras otras bancadas plantearon cambios al proyecto original del Poder Ejecutivo. Ante estas diferencias, la discusión permanece pendiente y el Congreso Nacional continúa las negociaciones para alcanzar una versión que obtenga los votos necesarios para su aprobación. EH Verifica solicitó a Ronald Panchamé comentarios sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Beneficio solo de la ENEE

Una revisión de la propuesta de Ley de Justicia Energética , presentada por la bancada del Partido Liberal, muestra que esa afirmación no está respaldada por el contenido del proyecto. EH Verifica analizó los artículos que regulan las exoneraciones tributarias dentro de la iniciativa y encontró que los beneficios fiscales contemplados están dirigidos exclusivamente a la ENEE y a las empresas públicas que surgirían de su proceso de transformación y escisión (división). La propuesta plantea reorganizar la ENEE mediante la creación de sociedades subsidiarias encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Estas continuarían siendo propiedad exclusiva del Estado hondureño a través de la empresa matriz. Como parte de esa reorganización, el artículo 2, literal C, incorpora una exención tributaria específica. El texto establece que se exime a la ENEE y a las sociedades que se constituyan como resultado de la modernización y escisión societaria del pago de aranceles de inscripción, tasas, impuestos y gravámenes relacionados con su constitución, capitalización y transferencia de activos, pasivos, contratos y personal. La disposición no menciona a empresas privadas generadoras de energía renovable ni a inversionistas particulares del sector eléctrico. El beneficio está vinculado exclusivamente a la reorganización institucional de la empresa estatal. La principal medida tributaria incluida en la propuesta aparece en el artículo 2, literal F, denominado “Régimen Transitorio de Exoneración del Impuesto Sobre la Renta”. Este apartado establece una exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un período de diez años para las empresas que resulten de la escisión de la ENEE. Según el proyecto, durante ese período las empresas beneficiarias quedarían exoneradas del pago del ISR sobre las rentas netas, utilidades o ganancias derivadas de las actividades propias del subsector eléctrico para las cuales fueron constituidas, incluidas la generación, transmisión, distribución y comercialización. Sin embargo, el mismo artículo delimita expresamente quiénes pueden acceder a ese beneficio fiscal. El texto señala que la exoneración es “de carácter exclusivo para la ENEE y las empresas que resulten directamente de su proceso de escisión”.

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