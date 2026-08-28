No, Jack Uriarte no planteó otorgar un indulto a Mario Zelaya

“JACK URIARTE PLANTEA QUE LE CONCEDAN UN INDULTO A MARIO ZELAYA” dice literalmente el texto que acompaña la imagen de la entrada difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 25 de agosto.

Sin embargo, es falso. No existen registros públicos en medios de comunicación ni en fuentes confiables de una propuesta de Uriarte para indultar a Zelaya ni de declaraciones del congresista en las que plantee concederle ese beneficio.

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, planteó otorgar un indulto a Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), condenado en diferentes procesos relacionados con el millonario desfalco de la institución.

Jack Uriarte es actual diputado del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, siendo parte de la bancada del Partido Nacional.

El caso del IHSS salió a la luz en 2014, cuando las investigaciones revelaron una amplia trama de corrupción durante la administración de Mario Zelaya en la institución entre 2010 y 2014.

Las investigaciones del Ministerio Público identificaron distintos mecanismos para sustraer recursos del Seguro Social, entre ellos contratos irregulares, sobrevaloración de bienes y servicios, empresas utilizadas para canalizar fondos y pagos vinculados con actos de corrupción.

Además de empresas fantasmas vinculadas a exfuncionarios y personas de su entorno que recibieron más de 332 millones de lempiras sustraídos de la institución.

Zelaya fue capturado en septiembre de 2014 y desde entonces permanece en prisión y ha recibido múltiples condenas relacionadas con el desfalco.

El exdirector del IHSS fue condenado en distintos procesos relacionados con el caso. Entre ellos, recibió una pena de 16 años de prisión por lavado de activos y cohecho pasivo impropio y otra condena de 30 años por lavado de activos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en el caso denominado “Empresas Fantasmas-IHSS”.

En junio de 2026 fue condenado nuevamente junto con Jospe Ramón Bertetty a nueve años y cuatro meses de prisión por fraude continuado en el denominado caso “14 Contratos”, relacionados con la sustracción de más de 158 millones de lempiras mediante obras inconclusas o deficientes.

LA PRENSA reportó que Zelaya acumula diez sentencias vinculadas al saqueo del IHSS.

Un indulto es una medida de gracia mediante la cual el Estado perdona total o parcialmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito, sin necesariamente eliminar la condena ni declarar que la persona sea inocente.

En términos prácticos, el indulto puede reducir o extinguir la pena que queda por cumplir, según lo establecido en la decisión correspondiente. Por ejemplo, una persona condenada a prisión puede recibir un indulto que le permita quedar en libertad antes de cumplir la totalidad de la pena.