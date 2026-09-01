Esta entrevista de “Pepe” Lobo diciendo que no votaría por JOH es de 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una entrevista del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo en la que afirma que no votaría por el exmandatario Juan Orlando Hernández si volviera a postularse a la Presidencia de la República. Sin embargo, la publicación es engañosa. Aunque la secuencia es auténtica, no corresponde a un pronunciamiento reciente de Lobo. La grabación original fue publicada el 15 de enero de 2019, cuando Honduras se encontraba bajo el segundo periodo presidencial de Juan Orlando Hernández, iniciado en enero de 2018. “Despierta Honduras urge un plebiscito para sacar a estás Escorias de la vida”, dice literalmente el texto interpuesto en el clip difundido en TikTok desde el 23 de agosto.

Porfirio Lobo Sosa gobernó Honduras entre 2010 y 2014 por el Partido Nacional y fue sucedido por Juan Orlando Hernández, quien había presidido el Congreso Nacional durante la administración de Lobo. Aunque ambos pertenecían al mismo partido y Lobo respaldó la candidatura presidencial de Hernández, posteriormente su relación política se deterioró. Lobo se convirtió en uno de los críticos de Hernández dentro del Partido Nacional. Las diferencias entre ambos se mantuvieron incluso durante el proceso judicial contra Hernández en Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Posteriormente, Hernández recibió un indulto y regresó a Honduras el 26 de julio de 2026 para enfrentar un proceso judicial por presunto fraude y lavado de activos.

Video de 2019

Una revisión del contenido difundido en redes sociales permitió localizar la publicación original del fragmento, difundida por Punto Informativo (antes LVC) y fechada el 15 de enero de 2019.

También se encontró otra publicación de VTV, fechada el 21 de enero de 2019, que muestra el mismo video del expresidente Porfirio Lobo Sosa.