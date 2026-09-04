Sismo de magnitud 4.3 se registra en la costa norte de Honduras

Cortés, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.3 se registró la madrugada de este viernes -4 de septiembre de 2026-, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mediante un boletín sísmico preliminar en sus redes sociales.
De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:33 de la madrugada, con una profundidad de 12 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 16.32 grados de latitud norte y 87.65 grados de longitud oeste, es decir al norte de la costa atlántica hondureña.
Copeco detalló que el epicentro se ubicó aproximadamente a 251 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 61 kilómetros al noreste de Puerto Cortés, en una zona cercana al Caribe hondureño.
El mapa incluido en el boletín muestra el evento sísmico en el mar Caribe, al norte del territorio hondureño, próximo a las Islas de la Bahía. La información fue obtenida a partir de los registros de Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CATA).
Hasta el momento, no se detallan daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento telúrico.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el evento.