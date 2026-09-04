Sismo de magnitud 4.3 se registra en la costa norte de Honduras

Cortés, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.3 se registró la madrugada de este viernes -4 de septiembre de 2026-, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mediante un boletín sísmico preliminar en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:33 de la madrugada, con una profundidad de 12 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 16.32 grados de latitud norte y 87.65 grados de longitud oeste, es decir al norte de la costa atlántica hondureña.

Copeco detalló que el epicentro se ubicó aproximadamente a 251 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a 61 kilómetros al noreste de Puerto Cortés, en una zona cercana al Caribe hondureño.