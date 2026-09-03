¿Qué regiones de Honduras registrarán lluvias y tormentas eléctricas este viernes?

Ochoa explicó que las condiciones atmosféricas estarán determinadas por la convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe y del Océano Pacífico. “Las condiciones atmosféricas que estarán imperando este viernes 4 de septiembre: debido a la convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe, así como también del Océano Pacífico, se nos estarán generando aumento en la nubosidad, así como también lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica”.

Tegucigalpa, Honduras.- El viernes 4 de septiembre se registrará un aumento en la nubosidad y lluvias y chubascos de débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica en varias regiones de Honduras, de acuerdo con el pronóstico de Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronosticador de turno de Cenaos, las lluvias y chubascos con actividad eléctrica se concentrarán principalmente en tres zonas del territorio hondureño.

“Más que todo sería la región occidente, suroccidente y la región sur”, señaló Ochoa al referirse a las áreas donde se espera la mayor presencia de estas condiciones.

En las demás regiones del país se esperan precipitaciones de menor intensidad. “En las demás regiones pues tendríamos nada más lo que son precipitaciones débiles y aisladas”, detalló el pronosticador.

En cuanto a las temperaturas, Choluteca tendrá la máxima más alta del país, con 38 grados, mientras Valle alcanzará 37 grados. Cortés llegará a 34 grados, al igual que Olancho y Santa Bárbara registrarán máximas de 33 grados.

Atlántida tendrá temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 25 grados; Colón, máximas de 32 grados y mínimas de 24 grados; Comayagua, máximas de 32 grados y mínimas de 21 grados; Copán, máximas de 31 grados y mínimas de 20 grados.

El Paraíso tendrá temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 19 grados; Francisco Morazán, máximas de 31 grados y mínimas de 20 grados; Gracias a Dios, máximas de 33 grados y mínimas de 28 grados; mientras Intibucá tendrá máximas de 24 grados y mínimas de 15 grados.

Islas de la Bahía registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 29 grados; La Paz, máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados; Lempira, máximas de 30 grados y mínimas de 20 grados; y Ocotepeque, máximas de 29 grados y mínimas de 20 grados.

Olancho tendrá temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22 grados; Santa Bárbara, máximas de 33 grados y mínimas de 23 grados; Valle, máximas de 37 grados y mínimas de 25 grados; y Yoro, máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados.

Respecto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que los oleajes se mantendrán normales en la costa norte, mientras que en el Golfo de Fonseca estarán un poco alterados. “Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y para el Golfo de Fonseca pues sí un poco alterados de 2 a 4 pies”, informó el pronosticador de turno de Cenaos.

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