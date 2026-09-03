Es falso este comunicado atribuido a la ENEE sobre tarifas de energía eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un supuesto comunicado atribuido a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), identificado con el código COM-ENEE-2026-067, en el que se establecen presuntos precios para el servicio de energía eléctrica en Honduras.
De acuerdo con el supuesto documento, los paquetes tienen un costo de 1,000 lempiras por tres días, 2,000 lempiras por una semana, 4,500 lempiras por 15 días y 6,500 lempiras por un mes.
Sin embargo, la información es falsa. El supuesto comunicado no aparece en los canales oficiales de la ENEE y fue desmentido por el departamento de Comunicaciones de la institución ante EH Verifica.
Además, EH Verifica ya había desmentido el mismo escrito en junio de 2026 y volvió a viralizarse tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética.
“Oficial así se manejaran las nuevas tarifas de compra en la ENEE estas de acuerdo”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 3 de septiembre de 2026.
La imagen comenzó a circular tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética por el Congreso Nacional la noche del 31 de agosto de 2026, en tercer y último debate, con el respaldo de 78 diputados: 49 del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal.
La normativa fue aprobada después de varios meses de discusión y negociación entre las fuerzas políticas sobre los cambios en el subsector eléctrico y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El proceso comenzó el 2 de junio de 2026, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta de reforma energética. Posteriormente, el proyecto pasó por la Comisión de Energía y avanzó en primer y segundo debate durante junio.
El 11 de agosto, el Partido Liberal presentó una contrapropuesta denominada Ley de Justicia Energética y, un día después, quedó registrada una versión final consensuada que sirvió de base para continuar su discusión.
Uno de los principales cambios de la normativa es la reorganización de la ENEE. La reforma separa las actividades de generación, transmisión y distribución mediante empresas subsidiarias con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, mientras la ENEE permanece como empresa matriz. El Estado conservará, a través de esta, el 100% de las acciones de las nuevas sociedades.
La discusión estuvo acompañada de cuestionamientos sobre una eventual privatización de la estatal. Sin embargo, el texto aprobado establece que la ENEE conservará su carácter público, que las acciones de las subsidiarias no podrán transferirse a terceros y que los principales bienes y activos permanecerán bajo titularidad de la empresa matriz.
La ley también incorpora medidas relacionadas con las tarifas eléctricas, las pérdidas de la estatal y los mecanismos para contratar energía.
Entre ellas figura la prohibición de aumentar durante seis meses la tarifa aplicada al consumidor desde la entrada en vigencia de la normativa. El Congreso podrá extender esa medida durante otros seis meses.
Comunicado apócrifo
Una búsqueda en Google Lens utilizando el documento viral no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales, más allá de la publicación original y de contenidos compartidos por usuarios que difunden desinformación.
Al realizar una pesquisa en el sitio web oficial y en las cuentas de X, Facebook e Instagram de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no se encontró ningún registro del supuesto comunicado atribuido a la estatal energética.
Además, un análisis realizado por EH Verifica identificó inconsistencias en el documento.
El supuesto comunicado está fechado el 9 de junio de 2026 y no en septiembre, es decir, tiene casi tres meses de antigüedad.
Además, el documento tiene el logo institucional utilizado durante el gobierno de Xiomara Castro.
Un rastreo en el portal de la ENEE dentro del Portal Único de Transparencia, utilizando el código COM-ENEE-2026-067 que aparece en el documento, no arrojó resultados que comprueben la veracidad del escrito.
Consultada por EH Verifica, la encargada de Comunicaciones de la ENEE, Katty Serrano, confirmó que el supuesto documento no es de la autoría de la estatal eléctrica.
“No corresponden a publicaciones hechas por nuestras plataformas digitales ni medios oficiales”, aclaró Serrano.
Además, la ENEE ya había desmentido en mayo de 2026 que existiera un proyecto para implementar contadores prepago en Honduras.
Aunque el Gobierno sí impulsaba la instalación de nuevos medidores para mejorar la medición y facturación, así como reducir pérdidas, estos no estaban relacionados con un sistema de energía prepago.
EH Verifica ya había desmentido, el 12 de junio de 2026, este mismo documento, que circulaba cuando las reformas energéticas se encontraban en debate.
Por lo tanto, es falso el comunicado atribuido a la ENEE sobre precios de energía prepago.