Congreso Nacional analiza incremento salarial para policías en Presupuesto de 2027

El análisis de reajuste presupuestario surge tras jornadas de trabajo entre los legisladores y las autoridades policiales, en las que se abordó la necesidad de elevar la motivación y la capacidad operativa de los efectivos de campo.

La iniciativa busca ajustar las escalas remunerativas en función de los riesgos que asumen las tropas en las tareas de patrullaje y combate a la delincuencia.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional evalúa una revisión a las t ablas salariales del cuerpo policial, como parte de las solicitudes planteadas por la Secretaría de Seguridad para dignificar la labor de los agentes de la Policía Nacional .

De acuerdo con los dictámenes preliminares de la comisión, la propuesta técnica prevé incorporarse dentro de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2027.

"Falta revisar incluso tablas salariales de los policías para que puedan sentirse más motivados. Aquí faltan más detalles que necesitamos puntualizarlos para poderle dar todo lo que necesita la Policía Nacional y que puedan darnos resultados excelentes", manifestó Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional.

La propuesta legislativa pone acento en el desbalance salarial que atraviesa la institución policial. Un agente de la escala básica percibe un sueldo mensual de 18,826.28 lempiras, enfrentando condiciones operativas complejas, desgaste de pertrechos y exposición directa al crimen en patrullajes de calle. En cambio, los cargos de comisionado general alcanzan asignaciones de hasta 116,225.99 lempiras mensuales, sumado a facilidades de transporte blindado y escoltas.

Frente a esta brecha, la comisión parlamentaria proyecta que el reajuste beneficie prioritariamente a los estratos operativos e intermedios.

Para definir los porcentajes finales del incremento, el órgano legislativo solicitará los estudios de viabilidad financiera a la Secretaría de Finanzas con el propósito de no comprometer la sostenibilidad del gasto público.

"Las personas que nos dan seguridad en nuestras calles necesitan estar bien pagadas y por ende ya estamos valorando eso. Podría ser un legado bien importante por parte de este Congreso Nacional y un buen mensaje motivacional para todo el cuerpo policial", agregó el diputado Paz.

Sumado a la revisión salarial, el Congreso Nacional se encuentra a la espera de un nuevo paquete de reformas legales remitido por la Secretaría de Seguridad.

El conjunto de proyectos normativos buscará perfeccionar las herramientas de persecución penal, endurecer las penas contra el crimen organizado y dotar de mayores facultades de inteligencia e investigación a la Policía Nacional.

Los integrantes de la comisión legislativa precisaron que el análisis del incremento salarial se profundizará durante la discusión de la Ley de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027.

Las autoridades parlamentarias prevén que el dictamen final contemple la homologación de salarios y el mejoramiento progresivo de las condiciones de estancia y equipamiento logístico de las Unidades Departamentales de Policía a nivel nacional.