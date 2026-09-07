Cae red que captaba a víctimas en Colombia para explotarlas laboralmente en España

Madrid, España.- Una organización criminal que captaba a ciudadanas y ciudadanos colombianos con falsas promesas para explotarles laboralmente en España fue desarticulada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia en una operación en la que fueron arrestadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas. La red localizaba en Colombia a personas de especial vulnerabilidad económica y social, informó el Ministerio del Interior, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España y una vez aquí las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción. La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona, en el noreste de España) dedicada a esa actividad delictiva.

El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas. Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso. En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción. En lugar de lo prometido, los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente. En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid.