Al menos 21 muertos tras caer un autobús con estudiantes por un precipicio en Cabo Verde

Nairobi.- Al menos 21 personas fallecieron cuando un autobús que transportaba principalmente a estudiantes jóvenes y adolescentes se salió de la carretera y cayó por un precipicio en la isla de Fogo, en el archipiélago africano de Cabo Verde, confirmó el presidente del país, José María Neves. "Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo", dijo Neves a última hora del sábado en la red social Facebook. "Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió el jefe de Estado de esta nación insular situada en el océano Atlántico.

Según reportaron medios locales, el accidente se produjo a última hora de la tarde del sábado en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe. El autobús se salió de la carretera, cayó en un precipicio de cerca de treinta metros de altura y acabó en un barranco rocoso y de difícil acceso. Tras un balance inicial de diez muertos, las autoridades alertaron de que el número de fallecidos podría aumentar, mientras las condiciones del lugar dificultan las labores de búsqueda y rescate.