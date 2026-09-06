Israel mata a una niña de 8 años y a su padre en ataque aéreo al oeste de ciudad de Gaza

Gaza.- Un avión de reconocimiento del Ejército israelí atacó este domingo por la tarde a un "vehículo civil" al oeste de la ciudad de Gaza provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre, informó el Hospital Al Shifa. La menor, de nombre Wafaa Yousef Nabil Akila, cumplía 9 años el próximo 11 de noviembre; su progenitor, Youssef Nabil Rabah Akila, tenía 36 años. Al citado centro médico también fueron evacuadas otras seis personas que resultaron heridas, dos de ellas se encuentran en estado crítico.

El ataque, según dijeron fuentes de Al Shifa a EFE, fue perpetrado por un avión de reconocimiento israelí -aeronaves habitualmente equipadas con cámaras, radares y sensores especiales para vigilar, fotografiar y recopilar información sobre actividades en el terreno- en las inmediaciones de la Torre Al Wehda, en el barrio Al Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza. Ante la consulta de EFE, el Ejército israelí confirmó el ataque y añadió que, según su información, se trataba de "un terrorista de Hamás", aunque no aportó más detalles al respecto. De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego en la Franja, en la práctica violado a diario por Israel.