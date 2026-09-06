Explosión de pirotecnia durante fiesta patronal deja 10 muertos y 64 heridos en México

Ciudad de México, México.- Al menos diez personas fallecieron y 64 resultaron heridas por un accidente con pirotecnia en el marco de unas fiestas patronales en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, en el estado de México, vecino a la capital. El accidente ocurrió la noche del sábado, indicó este domingo el Gobierno del estado de México en un comunicado. "De acuerdo con información preliminar con corte a las 09:30 horas de hoy, 10 personas perdieron la vida y 64 resultaron lesionadas. Estas últimas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada", informó el Gobierno estatal.

"El incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega. En el lugar se llevaron a cabo labores de rescate, auxilio y control de riesgos", añadió. Habitantes de la comunidad publicaron videos en redes sociales de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz de la comunidad y según versiones, en la festividad había más personas de lo que regularmente convoca. El comunicado indicó que desde el primer reporte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, estatal y federal y las Fuerzas Armadas, atendió la explosión ocurrida la noche del sábado 5 de septiembre. Explicó que para organizar los trabajos de los cuerpos de auxilio, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación de personal estatal de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).