Explosión de pirotecnia en Nuevo León, México, deja un muerto y cinco heridos

Protección Civil y bomberos atendieron el siniestro tras múltiples detonaciones en la colonia Los Olmos. Los lesionados están en estado crítico y siguen en hospitales

  • 29 de noviembre de 2025 a las 10:31
Autoridades coordinan labores con CFE, Gas Natural y Agua y Drenaje para sofocar los efectos del fuego.

Foto cortesía: @rosaliliatorrs.

Monterrey, México.- Una explosión en una vivienda que almacenaba pirotecnia dejó este viernes al menos un muerto y cinco heridos, en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, norte de México.

Según informó Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el incendio ocurrió una casa habitación de Pesquería, municipio conurbado a la zona metropolitana de Monterrey.

Tras un reporte de múltiples explosiones, los agentes de PCNL y bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Los Olmos para sofocar el fuego y atender a las víctimas.

Al llegar, los rescatistas confirmaron una persona fallecida y cinco lesionados, entre ellos, una menor de edad.

Los heridos fueron reportados en situación crítica y trasladados a diversas clínicas para su atención médica. Además, los agentes encontraron que el incendio ya había afectado al menos cuatro viviendas, donde trabajan para contener el siniestro.

El suceso se investiga como incendio causado por presunta acumulación ilegal de pirotecnia.

Los agentes trabajan esta noche para controlar y sofocar el fuego en coordinación con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural y Agua y Drenaje.

"Unidades continúan en trabajos de búsqueda, rescate y sofocación del fuego", apuntó PCNL en un comunicado.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

