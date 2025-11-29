Explosión de pirotecnia en Nuevo León, México, deja un muerto y cinco heridos

Monterrey, México.- Una explosión en una vivienda que almacenaba pirotecnia dejó este viernes al menos un muerto y cinco heridos, en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, norte de México.

Según informó Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el incendio ocurrió una casa habitación de Pesquería, municipio conurbado a la zona metropolitana de Monterrey.

Tras un reporte de múltiples explosiones, los agentes de PCNL y bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Los Olmos para sofocar el fuego y atender a las víctimas.