Dos heridos tras tiroteo en centro comercial de California en el 'Black Friday'

Miami, Estados Unidos.- Un tiroteo dejó al menos dos personas heridas en un centro comercial de California en plenas compras por el día de promociones del 'Black Friday' ('Viernes negro') en Estados Unidos, según reportó el Departamento de Policía de San José.

La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California, donde usuarios compartieron imágenes de ellos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardaste en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra en las redes sociales.

Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, que no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.