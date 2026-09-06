Asesinan a dos policías en un operativo para liberar a dos secuestrados en México

Ciudad de México, México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este sábado que dos agentes fueron asesinados, y una resultó herida, en un ataque armado en el municipio de Omealca, estado de Veracruz, contra agentes federales, pero a pesar de las bajas se concretó el rescate de dos víctimas de secuestro.

En dos mensajes en la red social X, García Harfuch explicó que mientras los agentes federales de SSPC cumplían una investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

"Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo", apuntó el funcionario, quien lamentó las muertes y manifestó su solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos.