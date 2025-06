Políticas de Donald Trump hacen que migrantes busquen quedarse en países de paso

La mayoría de ellos, como Bello, no regresaron a su lugar de origen, sino que retornaron a un país que ya no ofrecía las mismas oportunidades de antes, pero que era una esperanza para iniciar de cero.

No está en su país, ni en Estados Unidos —su destino original—, está varado en Honduras, pero tomó la decisión de quedarse aquí, entre "catrachos", y comenzar de nuevo.

Tegucigalpa, Honduras.- "Manito, ya no quiero regresar a Venezuela", externó entre lágrimas Rubenio Bello, un migrante venezolano de unos 45 años, mientras vendía dulces en forma de corazón, en el puente Juan Ramón Molina de Comayagüela.

A pesar de que no hay datos posteriores disponibles para el análisis en Costa Rica, lo que se sabe es que para 2020 hubo 28,214 residencias otorgadas, estas fueron un indicativo de la gran cantidad de migrantes venezolanos que buscaban regularizar su estatus.

“Yo trabajaba para Maduro, pero ya no más. Es una dictadura que te mata; llegan hasta tu casa para amenazarte, por eso huimos", relató Bello, mientras portaba su camiseta con los colores de Venezuela, empapada de sudor.

Llegaron hasta la frontera de Estados Unidos, pero la esperanza se rompió contra el muro invisible de la política. No regresaron a Venezuela, sino que retrocedieron hacia el sur, en busca de un lugar donde no los alcanzaran ni el hambre ni el miedo.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus conoció que entre 2010 y 2025 solo se registraron 8 solicitudes de residencias en Honduras, la mayoría de personas procedentes de Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, China, India y Haití.

Las cifras son claras, desde hace años el país es visto como refugio temporal, pero no para vivir. Con las políticas de Donald Trump los papeles podrían revertirse, dicen expertos.

"Ahora tenemos migración desde el norte al sur, que es algo nuevo. Nosotros no habíamos experimentado ese retorno de migrantes que vienen desde el norte hacia el sur. Ellos pernoctan un poquito más y siempre la lógica no va en el centro, va en el norte. Siempre van buscando estar más cerca del norte, en México, Guatemala y Honduras también", aseguró Juárez.

Los casos de permisos temporales (les permiten a los migrantes estar en el país para trabajar, recibir educación y salud en un periodo no mayor a cinco años) de venezolanos en Honduras experimentaron un gran aumento desde 2017, alcanzando el pico más alto con 63 solicitudes en ese año. Sin embargo, a partir de 2020, la cifra cayó abruptamente.

Los migrantes chinos, a pesar de ser una población significativa, tuvieron un comportamiento interesante en cuanto a los permisos de permanencia, pues en 2016 alcanzaron el número más alto de solicitudes con 187.

En 2023, el número cayó, mientras que hasta el 13 de marzo de 2025 se registraron 147 solicitudes. Los casos de haitianos que pidieron autorización para quedarse en Honduras también se vinieron a la baja, pero son los que reportan más casos.

En 2016 fueron 13,298 solicitudes, pero el número se desplomó en los años siguientes. En lo que va de 2025 se registraron 2,864.

Con estas cifras sacadas del portal del INM se puede observar cómo a lo largo de los años, en especial a partir de 2020, existe una caída en las solicitudes de permisos para migrantes de la mayoría de los países, en especial de Venezuela, Haití y Ecuador.

Según el gerente de extranjería, se debe a que los migrantes solo buscan tomar un respiro económico debido a que Honduras no es su norte.

"No se quedan aquí porque no somos un país de destino, somos de tránsito y realmente no creo que llegue a pasar eso a menos que nos convirtamos en un país de destino, que estamos muy lejos de serlo", indicó.

Con respecto a las nacionalidades que más emiten permisos, afirmó que norteamericanos y personas de Centroamérica son quienes lideran la lista, y si bien hay colombianos, es por no necesitan visa.

"Los colombianos y ecuatorianos no ocupan visa para ingresar a Honduras, por eso puede notar que hay una mayor cantidad de solicitudes de permisos por parte de ellos, pero en el caso de los venezolanos, sí. Los de Haití no se quedan por el idioma y la cultura", explicó Miguel Juárez, de INM.