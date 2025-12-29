Se le escapó la gallinita: Mel Zelaya entra en pánico por perder la AMDC

AMPLIÓ. Juan Diego amplió su ventaja en los escrutinios especiales del fin de semana, así es que, no hay más tren que el que pita, la capital ya tiene nuevo alcalde y tomará posesión el 25 de enero.

FILAS. En el PN cierran filas alrededor del Tommy, para la guayaba del CN, y también cuenta con el apoyo de varios diputados liberales. Ni así se convence Marco Midence, el candidato del Redondo.

DELITO. La Moncha y Mel Zelaya no hallan cómo robarle la Alcaldía a Juan Diego y eso es un delito electoral aquí y en la China. Espérense que se dé cuenta Johel Zelaya.

CARPA. La bulla es que el gordito Aldana ya no quiere seguir en la carpa, porque sabe que perdió, pero el “comandante” lo está obligando, mientras la ciudad continúa en el abandono.

HUMO. Se buscan 60 millones que se han hecho humo del proyecto abandonado del bulevar Suyapa. La empresa se paró por falta de pago.

AMDC. Las malas lenguas también hablan de un préstamo de mil millones que sacó la AMDC, a días de las elecciones, y nadie sabe en qué lo invirtieron. ¿Y los regidores cachurecos?

PARACAS. Por eso Mel Zelaya anda desesperado, porque se está quedando sin la gallinita de los huevos de oro que era la AMDC, para Libre. Allí están de paracas los tales colectivos y otras hierbas.

LENGUA. Tal vez así se convencen la clase de “líderes” que son Mel Zelaya y esa señora, la Ramona, allí siguen llamando a sus colectivos a incendiar el país y a los dos les montaron maceta hasta por debajo de la lengua. A cuál más irresponsable.

RENUNCIA. En cualquier país serio, ya habrían renunciado a sus cargos en su partido, y estarían calladitos, calladitos, porque así se ven más bonitos.

SESAL. Se busca a la ministra de la Sesal, cualquier información sobre su paradero, favor comunicarse con Tavo Sánchez. Se ofrece recompensa.

CIEN. El presidente electo ya está al cien trabajando, con sus equipos, para ver cómo puercas le empezará a entrar al tamal que le dejará el peor gobierno de la historia. No hallan ni por dónde empezar.

HOMBRE. Que se haga hombre, le manda a decir el Pollo Contreras a Salvita y deje de soñar con convertir a su “emperatriz Iroshka II” en presidenta del Congreso.

VACIAR. Los chepitos en huelga de brazos caídos, por falta de pago, solo para mencionar uno de los tamalitos. Ajá y, para rematar, desde el consejo de ministros ya dieron orden de vaciar la caja única de la hacienda pública. Pobre, pueblo, pobre...