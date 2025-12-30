El CNE a toda máquina para declarar hoy los resultados electorales

HILOS. Enésima denuncia de las dos consejeras sobre el boicot al escrutinio especial, para que no haya declaratoria y, según las mentes podridas y retorcidas de los energúmenos que mueven los hilos, se repitan las elecciones. ¡Habrase visto!

PAZ. Mel Zelaya y la Ramona no dejaron en paz el proceso electoral, ni a sol ni a sombra ni un tan solo día a partir de las primarias, todo como parte del perverso plan que tenían para robarse las elecciones.

GOLPE. Lo último que han hecho es poner a su títere del Congreso a amenazar con desconocer la declaratoria del CNE y propiciar un golpe de Estado, para lo cual, extorsionan y chantajean al país con sus colectivos.

HORDAS. Por fortuna ya nadie le hace caso a Mel Zelaya, ya perdió su encanto y liderazgo, y anda más desesperado que nunca por la pérdida de la Alcaldía capitalina, con cuyo presupuesto ha mantenido estos cuatro años a sus hordas.

VALOR. El cinismo de estos personajes no tiene límites, tener el valor de seguir jorobando y llamando a incendiar el país, después de que más del 80 por ciento de los hondureños les dijo en las urnas que ya no los quiere ver ni en pintura.

MAMO. El usurpador del Congreso no dejó títere con cabeza y se llevó de encuentro a medio mundo, incluidos algunos aliados, lo que demuestra su desesperación a medida se le acerca la hora cero para ir derechito al mamo.

PONGA. Fabiola Vijil, candidata a diputada azuleja por FM, asegura que le están haciendo la ponga en la contada y ya contrató abogado, para que impugne las actas.

DECLARATORIA. Xiomara dijo que respetaría la declaratoria del CNE, pero parece que solo fue del diente al labio. Pobre Honduras.

LECCIÓN. El PL perdió la presidencia de Honduras por culpa de Salvita y la Chayo y ni así aprenden la lección. Ahora sale Umaña, otro diputado nasrallista, amenazando al “papi” con boicotear su toma de posesión y le pide que se vaya buscando un juez para que lo juramente. Allí se van a quedar sin Beatriz y sin el retrato.

BANCO. Nasralla tenía la presidencia como en el banco y perdió las elecciones por culpa de su mujer -a quien le delegó todo el poder- y ahora sus diputados están cayendo en los mismos errores que Iroshka.

TOPE. Qué necesidad había de llegar a la fecha tope de la declaratoria, si desde la noche del 30N quedó claro que ganaron el “papi” y Juan Diego. Todo lo enredaron porque ya se creían Danielito y la Chayo.