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Muere Ingrid Ferrari, esposa del comisionado del RNP Roberto Brevé Reyes

Ingrid Ferrari, esposa del comisionado permanente del RNP, Roberto Brevé Reyes, falleció el pasado 20 de septiembre, informó el organismo a través de sus canales oficiales

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 11:12
Muere Ingrid Ferrari, esposa del comisionado del RNP Roberto Brevé Reyes

El Registro Nacional de las Personas lamentó el fallecimiento de Ingrid Ferrari, esposa del comisionado permanente Roberto Brevé Reyes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Murió Ingrid Ferrari, esposa de Roberto Brevé Reyes, comisionado permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El RNP dio a conocer la noticia a través de sus canales oficiales, donde publicó sus condolencias al comisionado Brevé y a los familiares de su esposa, tras su fallecimiento el pasado 20 de septiembre.

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El Registro Nacional de las Personas (RNP) confirmó el fallecimiento de Ingrid Ferrari, esposa del comisionado permanente Roberto Brevé Reyes. Hasta el momento no se han informado las causas de su muerte.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) confirmó el fallecimiento de Ingrid Ferrari, esposa del comisionado permanente Roberto Brevé Reyes. Hasta el momento no se han informado las causas de su muerte.

 (Foto: Coresía)

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ingrid Ferrari, esposa del Comisionado Permanente Roberto Brevé Reyes. Expresamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a su familia en estos momentos de dolor”, posteó el RNP.

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Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la señora Ferrari.

El esposo de Ferrari, Roberto Brevé, tiene una amplia trayectoria al servicio público. Se desempeñó como gerente de la Empresa Nacional Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Fue el Congreso Nacional el que nombró a Brevé como uno de los comisionados propietarios del Registro Nacional de las Personas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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