Muere Ingrid Ferrari, esposa del comisionado del RNP Roberto Brevé Reyes

El RNP dio a conocer la noticia a través de sus canales oficiales, donde publicó sus condolencias al comisionado Brevé y a los familiares de su esposa, tras su fallecimiento el pasado 20 de septiembre.

Tegucigalpa, Honduras.- Murió Ingrid Ferrari , esposa de Roberto Brevé Reyes, comisionado permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP).

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ingrid Ferrari, esposa del Comisionado Permanente Roberto Brevé Reyes. Expresamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a su familia en estos momentos de dolor”, posteó el RNP.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la señora Ferrari.

El esposo de Ferrari, Roberto Brevé, tiene una amplia trayectoria al servicio público. Se desempeñó como gerente de la Empresa Nacional Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

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Fue el Congreso Nacional el que nombró a Brevé como uno de los comisionados propietarios del Registro Nacional de las Personas.