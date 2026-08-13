¿Necesita una constancia para casarse? El RNP la entrega gratis

Tegucigalpa, Honduras.- Las parejas que preparan su matrimonio podrán ahorrar en gastos de documentación durante agosto, debido a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) entregará de forma gratuita las constancias de estado civil o soltería y de parentesco.

“Durante todo el mes de agosto, las personas que necesiten acreditar su estado civil o parentesco para casarse podrán solicitar estos documentos sin pagar durante el Mes de la Familia”, aseguró Rolando Kattan, comisionado propietario del RNP.

“Durante todo el mes de agosto, las personas que necesiten acreditar su estado civil o parentesco para casarse podrán solicitar estos documentos sin pagar durante el Mes de la Familia”, aseguró Rolando Kattan, comisionado propietario del RNP.

El funcionario agregó que el beneficio aplica específicamente para las constancias de estado civil (soltería) y de parentesco que sean requeridas para efectos de matrimonio en las alcaldías del país, incluida la del Distrito Central.