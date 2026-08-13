¿Necesita una constancia para casarse? El RNP la entrega gratis

Tegucigalpa, Honduras.- Las parejas que preparan su matrimonio podrán ahorrar en gastos de documentación durante agosto, debido a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) entregará de forma gratuita las constancias de estado civil o soltería y de parentesco.
“Durante todo el mes de agosto, las personas que necesiten acreditar su estado civil o parentesco para casarse podrán solicitar estos documentos sin pagar durante el Mes de la Familia”, aseguró Rolando Kattan, comisionado propietario del RNP.
“Durante todo el mes de agosto, las personas que necesiten acreditar su estado civil o parentesco para casarse podrán solicitar estos documentos sin pagar durante el Mes de la Familia”, aseguró Rolando Kattan, comisionado propietario del RNP.
El funcionario agregó que el beneficio aplica específicamente para las constancias de estado civil (soltería) y de parentesco que sean requeridas para efectos de matrimonio en las alcaldías del país, incluida la del Distrito Central.
La medida representa un ahorro para las personas que reúnen los documentos necesarios para formalizar su unión, especialmente para las parejas que tienen previsto realizar este trámite durante agosto.
Las autoridades del RNP hicieron un llamado a las personas que necesiten estas constancias a aprovechar la disposición durante el mes.
Requisitos para solicitar las constancias
Para acceder a los documentos, la solicitud debe realizarse de manera personal, según la información proporcionada por el RNP, ya que no se contempla que otra persona efectúe el trámite en nombre del interesado.
Otro de los requisitos es acudir al Registro Civil Municipal donde fue inscrito el nacimiento de la persona que necesita la documentación y realizar allí la solicitud correspondiente.
De esta manera, durante agosto las personas que estén por contraer matrimonio podrán obtener las dos constancias sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para su solicitud.
Según datos atribuidos al RNP, la iniciativa de emitir de forma gratuita las constancias de soltería y parentesco durante agosto se ha realizado de manera sostenida al menos desde 2019, como parte de la campaña institucional del Mes de la Familia.
Fuera de agosto, estas constancias tienen un costo de L200, que se paga en cualquier banco autorizado.