Conozca cómo aplicar a las bodas gratuitas que realizará la AMDC en agosto

Tegucigalpa, Honduras. -Las parejas que desean contraer matrimonio civil sin costo ya pueden inscribirse en la convocatoria de bodas gratuitas que habilitó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) con motivo del mes de la familia.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares y facilitar el acceso al matrimonio civil, eliminando parte de los costos que normalmente implica este trámite.

De acuerdo con la comuna, cada pareja podrá ahorrar alrededor de 1,000 lempiras, al quedar exenta del pago de la tasa municipal y de algunas constancias requeridas por el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Las autoridades municipales informaron que este año ha aumentado el interés de los capitalinos, reflejado en el incremento de consultas e inscripciones recibidas desde que se abrió la convocatoria.