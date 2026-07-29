Conozca cómo aplicar a las bodas gratuitas que realizará la AMDC en agosto

Tegucigalpa, Honduras. -Las parejas que desean contraer matrimonio civil sin costo ya pueden inscribirse en la convocatoria de bodas gratuitas que habilitó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) con motivo del mes de la familia.
La iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares y facilitar el acceso al matrimonio civil, eliminando parte de los costos que normalmente implica este trámite.
De acuerdo con la comuna, cada pareja podrá ahorrar alrededor de 1,000 lempiras, al quedar exenta del pago de la tasa municipal y de algunas constancias requeridas por el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Las autoridades municipales informaron que este año ha aumentado el interés de los capitalinos, reflejado en el incremento de consultas e inscripciones recibidas desde que se abrió la convocatoria.
La recepción de documentos estará abierta a partir del lunes 3 de agosto, por lo que la AMDC recomendó a los interesados reunir con anticipación toda la documentación requerida para evitar contratiempos.
Los matrimonios civiles se celebrarán todos los viernes de agosto mediante ceremonias tradicionales y extendidas organizadas por la municipalidad.
Las bodas suelen realizarse en instalaciones de la AMDC, como el plantel de la colonia 21 de Octubre o el despacho de la comuna, donde las parejas formalizan su unión ante las autoridades competentes.
Requisitos obligatorios para inscribirse en las bodas
La convocatoria está dirigida a las parejas que cumplan con los requisitos establecidos por la AMDC para formalizar su unión mediante matrimonio civil.
Para participar en las bodas gratuitas, los contrayentes deberán presentar la documentación en las oficinas de la Secretaría Municipal.
Entre los requisitos figuran las fotocopias ampliadas y legibles del Documento Nacional de Identificación (DNI) de ambos contrayentes, la certificación de soltería vigente emitida por el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la constancia de parentesco extendida por esa misma institución, con el fin de verificar que no existen impedimentos legales para el matrimonio.
Además, deberán entregar los exámenes médicos prematrimoniales junto con la respectiva constancia de salud, las fotocopias del DNI de dos testigos mayores de 21 años que no sean familiares de los contrayentes y la constancia de antecedentes penales de ambos novios.