Hasta el 21 de agosto estará abierta inscripción para bodas gratis: estos son los requisitos

Tegucigalpa, Honduras.- Las parejas interesadas en contraer matrimonio civil de manera gratuita aún tienen oportunidad de inscribirse en las bodas gratis organizadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El plazo vence el próximo 21 de agosto, mientras que la ceremonia colectiva se celebrará el 28 de agosto, a las 9:00 de la mañana, como parte de las actividades del Mes de la Familia. La iniciativa busca facilitar la unión legal de las parejas residentes en el Distrito Central y beneficiará a 600 parejas, según informó la comuna capitalina. Al ser un servicio gratis, las parejas no incurren en gastos para obtener sus documentos municipales, ni para participar en la celebración de bodas masiva.

¿Dónde realizar la inscripción y cuales son los requisitos?

Los interesados deben acudir al Departamento de Matrimonios de la AMDC antes del 21 de agosto y presentar la documentación requerida. "Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de agosto", informó Elena Castillo, directora de Comunicaciones de la AMDC, quien invitó a las parejas a no esperar los últimos días para realizar el trámite. Entre los principales documentos solicitados se encuentran: Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente, constancias emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RNP), antecedentes penales y documentación adicional, según la condición particular de cada pareja. La municipalidad recomienda verificar previamente si deben presentar requisitos adicionales antes de acudir a la inscripción.

Santa Lucía también celebrará bodas gratis

La Alcaldía Municipal de Santa Lucía, cercana al Distrito Central, también realizará su jornada de bodas gratuitas el 21 de agosto, con la expectativa de unir legalmente a 20 parejas. Según informó Mario Peralta, vocero de este término municipal, las personas interesadas pueden solicitar información en las oficinas municipales, por correo electrónico o a través de las redes sociales de la alcaldía.

Entre los requisitos para casarse en Santa Lucía están: la certificación de estado civil, constancia de parentesco y partida de nacimiento reciente de ambos contrayentes emitida por el RNP. Asimismo, la municipalidad solicita una fotocopia a color del DNI de los contrayentes y de los testigos, una certificación prenupcial o constancia médica, antecedentes penales y declaración jurada donde se establezca el régimen patrimonial. En los casos que corresponda (menores de edad), también deberá presentarse la autorización de los padres o representantes legales autenticada por un notario.

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