PGR acusa a dos figuras de ZEDE Próspera por traición a la patria y usurpación de funciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.

Según informó la PGR, la denuncia fue presentada ante el fiscal general del Ministerio Público, luego de que ambos ciudadanos continuaran ejerciendo funciones vinculadas con la denominada ZEDE Próspera pese a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el marco jurídico que dio origen a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

En ese sentido, la PGR recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró el 20 de septiembre de 2024 la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc (desde su origen), de la reforma constitucional y de la legislación que sustentaba las ZEDE, así como del decreto mediante el cual se creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).

La resolución fue publicada en La Gaceta número 36,698 el 25 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la Procuraduría, sus efectos implican que ningún nombramiento emitido por el CAMP ni las actuaciones derivadas de estos tienen validez jurídica.