PGR sigue investigación contra abogados por embargos millonarios al Estado

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene seguimiento al caso de abogados señalados por el presunto uso de documentos y sellos falsos para ejecutar embargos millonarios contra fondos de la Cuenta Única del Estado, informó el procurador general, Dagoberto Aspra. El caso tomó fuerza a partir de una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dividida en tres informes, detallan 40 expedientes en los que se ordenó el embargo de 921 millones de lempiras en los juzgados de Juticalpa, Choluteca y Francisco Morazán. El TSC señaló irregularidades en la ejecución de las medidas, al no encontrar evidencia de que los juzgados remitieran las sentencias firmes a la Tesorería General de la República, trámite establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto para coordinar el pago de obligaciones con recursos públicos.

Manipulación de documentos judiciales

Aspra aseguró que el informe del ente contralor permitió detectar el uso fraudulento de documentos y sellos falsos vinculados al Juzgado de Choluteca para retirar fondos de la Caja Única del Estado. “El Tribunal Superior de Cuentas logró determinar de abogados, que habían utilizado de manera fraudulenta documentos y sellos falsos del juzgado de Choluteca para sacar fondos de la Caja Única del Estado, eso está en manos del fiscal general y creo que se está actuando con prontitud para poder deducir la responsabilidad”, aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el titular de la PGR, el bufete señalado habría utilizado documentos falsos con el logo del Juzgado de Choluteca, además de números clonados de algunas demandas, para conseguir el desembolso de millones de lempiras de fondos públicos. El procurador sostuvo que el caso “resulta grave” porque aseguró, los embargos no habrían requerido completar un proceso judicial para obtener los recursos. “Porque estamos hablando de abogados privados, es grave porque llegaron al punto de falsificar, ni siquiera necesitan presentar una demanda o acomodar un proceso judicial para obtener una cantidad de dinero; Simple y sencillamente agarraron un papel y pusieron el logo del juzgado, falsificaron una firma, utilizaron un sello y con eso fueron sacar una cantidad millonaria de la Caja Única del Estado”, aseveró.

Ministerio Público investiga el caso