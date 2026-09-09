CSJ sanciona a tres empleados por embargos millonarios a la Cuenta Única del Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicó medidas disciplinarias a tres servidores judiciales por supuestas actuaciones relacionadas con embargos millonarios a la Cuenta Única del Estado. La auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dividido en tres informes practicado a la CSJ, detalla en 40 expedientes cómo se ordenó el embargo de 921 millones de lempiras en los juzgados de Juticalpa, Choluteca y Francisco Morazán. El TSC señaló irregularidades en la ejecución de las medidas, al no encontrar evidencia de que los juzgados remitieran las sentencias firmes a la Tesorería General de la República, trámite establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto para coordinar el pago de obligaciones con recursos públicos.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que las decisiones fueron adoptadas después de que una investigación interna en el órgano judicial fuera conocidas por el pleno.

Duarte explicó que los 15 magistrados determinaron aplicar una sanción disciplinaria a los funcionarios, sin embargo, aclaró que "no existe una notificación específica que permita conocer en qué consistirán las medida adoptadas contra cada uno de los tres servidores judiciales". No obstante, agregó que las sanciones disciplinarias podrían tener distintos alcances, desde suspensiones hasta medidas de mayor duración. “Las sanciones van desde las suspensiones de algunos días, una sanción un poco más extendida por más tiempo, hasta una decisión extrema de una cancelación que no es la que se ha tomado en esta sesión”, explicó.

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