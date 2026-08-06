​​​​Desconsuelo, llanto y dolor entre familiares de anciana de 96 años que murió carbonizada en Cortés

Desconsolados, entre lágrimas y aún asombrados por la tragedia, familiares de doña Josefa Rivera llegaron hasta la escena donde la señora de 96 años perdió la vida durante un incendio en su vivienda, ubicada en el municipio de San Manuel, Cortés.
Los hijos, nueras y demás familiares de la longeva arribaron al lugar afectados al conocer la noticia del fallecimiento de doña Josefa, quien quedó atrapada al interior de la vivienda durante el siniestro.
Ella era doña Josefa Rivera, de 96 años de edad, madre y abuela. La señora ya no podía caminar y estaba perdiendo la vista.
Con abrazos, lágrimas y muestras de dolor, los familiares permanecieron cerca de la zona mientras intentaban asimilar lo ocurrido y despedirse de quien describieron como una mujer querida dentro de la familia.
La escena fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de investigación y recolección de evidencias tras el incendio que consumió parte de la vivienda.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar de la tragedia para documentar lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.
Mientras los equipos policiales trabajaban en la zona, los familiares de doña Josefa esperaban con tristeza detalles sobre las labores realizadas por las autoridades.
El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves y dejó como saldo la muerte de la adulta mayor, quien según sus familiares vivía sola y tenía dificultades para movilizarse.
La vivienda donde residía doña Josefa quedó gravemente afectada por las llamas. Los bomberos encontraron su cuerpo durante las labores de remoción de escombros. Una vivienda más tomó fuego junto a un vehículo en el lugar.
Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, mientras la familia de doña Josefa Rivera enfrenta la pérdida de la mujer que formaba parte de su hogar y sus recuerdos.