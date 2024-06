Primer hondureño en Registro de Deudores Alimentarios por deber L 87 mil

Aunque los sistemas digitales e informáticos para la recepción de las denuncias ciudadanas no están disponibles, -por el momento- la inscripción se hará de forma manual a fin de que se pueda cumplir con la demanda.

Debido a que el padre había dejado de pagar el sustento, la deuda asciende a 87,000 lempiras; esto derivó en que la madre recurriera a los tribunales de justicia para inscribirlo en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El Poder Judicial deberá ubicar y notificarle formalmente a la persona inscrita para que sepa que ha sido incluida en el registro; pero, además, se enviará los oficios a las demás entidades del Estado y privadas para cumplir con las restricciones que manda la ley.

Entre las restricciones que tienen los incluidos en el Registro de Deudores está el no poder tramitar o renovar su licencia de conducir, no solicitar o renovar su pasaporte para salir del país, no solicitar tarjetas de crédito, la imposibilidad de crear un negocio o empresa, entre otros impedimentos legales.