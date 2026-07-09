Es falso que el IP anunció alza del 30% a la tasa vehicular en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el Gobierno, a través del Instituto de la Propiedad (IP), anunció un incremento del 30% a la tasa vehicular a nivel nacional.
Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registro oficial del Gobierno ni del IP que confirme un aumento del 30% en la tasa vehicular.
Además, la portavoz del IP y el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial confirmaron que no se ha anunciado un incremento de ese porcentaje.
"Gobierno, a través del IP, anuncia un incremento a la Tasa Vehicular del 30 % a nivel nacional", dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 8 de julio.
No hay aumento del 30%
En primer lugar, búsquedas en la web no encontraron información en medios de comunicación que respaldara la afirmación de un supuesto incremento del 30 % a la Tasa Vehicular a nivel nacional.
Asimismo, una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales del Instituto de la Propiedad en X, Facebook, Instagram y TikTok no encontró comunicados, publicaciones o avisos que anunciaran un aumento del 30% en la Tasa Vehicular para 2026.
De igual forma, una pesquisa en el sitio web y en las redes sociales oficiales del Gobierno de Honduras (X, Facebook, Instagram y TikTok) tampoco encontró información que respaldara la narrativa viral.
Las búsquedas permitieron confirmar que ni el Instituto de la Propiedad ni el Gobierno de Honduras han informado, a través de sus canales oficiales, sobre un supuesto incremento del 30 % a la Tasa Vehicular a nivel nacional.
Consultado por EH Verifica, el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Argueta, confirmó que el Gobierno no ha aprobado ni anunciado un aumento del 30% en la tasa vehicular anual.
EH Verifica también contactó a la portavoz del Instituto de la Propiedad, Bessy Alvarado, quien confirmó que la información es falsa y afirmó que “la tasa vehicular se mantiene sin modificaciones desde 2002”.
Sobre la tasa
El IP inició oficialmente el 1 de julio la recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) correspondiente a 2026, proceso que se realiza de forma escalonada según el último dígito de la placa del vehículo.
El calendario de pago establece que en julio deben realizar el trámite los vehículos con placas terminadas en 0 y 1; en agosto, las terminadas en 2 y 3; en septiembre, las terminadas en 4 y 5; en octubre, las terminadas en 6 y 7; en noviembre, las terminadas en 8 y 9; y en diciembre, las motocicletas, remolques, rastras y vehículos exentos.
Sin embargo, el sistema de pago está habilitado desde el 1 de julio para todas las terminaciones, permitiendo a los propietarios realizar el pago de forma anticipada.
Asimismo, el Congreso Nacional aprobó una amnistía que permite a los contribuyentes ponerse al día sin multas ni recargos desde el 3 de junio hasta el 25 de agosto de 2026, en caso de mantener deudas correspondientes a 2025 o años anteriores, informó EL HERALDO.
La TUAV está integrada por dos componentes: la tasa vehicular, administrada por el Instituto de la Propiedad, y la tasa municipal vehicular, gestionada por la alcaldía donde está registrado cada vehículo.
La tasa vehicular se mantiene sin modificaciones desde la entrada en vigencia del Decreto 194-2002. En contraste, la tasa municipal vehicular puede actualizarse anualmente de acuerdo con el comportamiento de la inflación y las disposiciones aprobadas por cada corporación municipal.
De acuerdo con el Decreto 194-2002, las tarifas base de la tasa vehicular varían según el cilindraje del automóvil. Los montos oscilan entre 1,200 y 2,200 lempiras para vehículos con motores de hasta 2,500 centímetros cúbicos o más.
Las motocicletas pagan una tarifa de 200 lempiras. En el caso de los taxis, la tasa varía entre 750 y 1,200 lempiras para unidades con un cilindraje de 2,500 centímetros cúbicos en adelante. Para los remolques, las tarifas comienzan en 1,000 lempiras.
Tanto la tasa vehicular como la tasa municipal consideran factores como el tipo de vehículo, cilindraje, modelo y año de fabricación para determinar el monto que debe pagar cada propietario.
En Honduras, las municipalidades que han oficializado incrementos en la tasa municipal vehicular para el actual período de matrícula son el Distrito Central, donde se aprobó un ajuste del 4%, y Tocoa, Colón, donde se estableció un aumento fijo de 200 lempiras, que se suma a un incremento previo de 100 lempiras aplicado el año anterior.
Por el contrario, en otras localidades las propuestas de incremento fueron revertidas tras el rechazo ciudadano. Un ejemplo es El Progreso, Yoro, donde la Corporación Municipal aprobó inicialmente un aumento del 300 % en la tasa vial municipal.
Sin embargo, tras cinco días consecutivos de protestas, disturbios y bloqueos carreteros protagonizados por taxistas y ciudadanos, el alcalde Alexander López convocó a una sesión extraordinaria en la que se derogó por completo la medida, según reportó EL HERALDO.
En conclusión, es falso que el Instituto de la Propiedad o el Gobierno de Honduras hayan anunciado un aumento del 30% a la tasa vehicular anual correspondiente a 2026.