IA crea falsas aficionadas sexualizadas para captar suscripciones de pago

Tegucigalpa, Honduras.- No existen, nunca estuvieron en las graderías y tampoco celebraron un gol de su selección. Pero sus videos circulan en TikTok, X e Instagram como si una cámara las hubiera captado entre miles de aficionados durante el Mundial United 2026. Son mujeres creadas con inteligencia artificial (IA), vestidas con camisetas ajustadas o recortadas de selecciones nacionales y colocadas en estadios también artificiales. Posan, sonríen, saltan, modelan y lanzan besos frente a la cámara. Detrás de estas supuestas aficionadas, EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificaron un patrón de producción y difusión de contenido que explota el fervor futbolero, hipersexualiza la imagen de la mujer y la utiliza como gancho para atraer usuarios hacia plataformas de contenido por suscripción. Una revisión de TikTok, X e Instagram permitió localizar siete perfiles que, en conjunto, han publicado más de un centenar de videos generados con IA bajo una fórmula prácticamente idéntica. Tres de las cuentas operan en TikTok, dos en X y otras dos en Instagram. Sus publicaciones muestran a supuestas aficionadas de al menos 21 países, aunque los contenidos con mayor alcance corresponden a mujeres que visten las camisetas de Estados Unidos, México, Argentina y Portugal. Cambian la bandera y la camiseta. El molde de mujer permanece. Las protagonistas son jóvenes, delgadas, con cinturas estrechas, bustos pronunciados, piel uniforme y rostros que responden a un estándar elevado de belleza. Las prendas deportivas aparecen ajustadas, recortadas o modificadas para mostrar escotes, abdomen y resaltar otros atributos físicos. El partido queda fuera de la escena. Los videos no muestran goles, jugadas o celebraciones colectivas. La cámara se concentra en el cuerpo de la supuesta aficionada y simula haberla encontrado de manera espontánea entre el público. En varias secuencias, la mujer mira hacia otro lugar hasta que detecta la cámara. Entonces sonríe, posa, salta o lanza un beso. El encuadre y los movimientos imitan los videos grabados por aficionados o cámaras de televisión durante los partidos. Pero la escena nunca ocurrió. El rastreo cronológico de las cuentas permitió establecer que estos perfiles comenzaron a publicar mujeres sintéticas vinculadas con el Mundial desde, al menos, el 10 de junio de 2026, un día antes del inicio del torneo organizado por la FIFA. Desde entonces mantuvieron activa la fórmula. Algunas cuentas ya compartían imágenes similares antes de la competencia. Publicaban mujeres generadas con IA usando vestidos, ropa deportiva, trajes de baño y otras prendas diseñadas para resaltar sus cuerpos. El Mundial les proporcionó una nueva vitrina.

Mismo molde

La inteligencia artificial permitió a estos perfiles adaptar el contenido a la conversación futbolística del momento sin abandonar el patrón que ya utilizaban. Las cuentas vistieron a las mujeres sintéticas con camisetas de selecciones, agregaron banderas y trasladaron las escenas a espacios que simulan estadios. De esa forma, convirtieron a las protagonistas en supuestas aficionadas de Portugal, Argentina, México, Estados Unidos y otros países participantes. LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificaron mujeres que supuestamente representan a, al menos, 21 nacionalidades. Sin embargo, el análisis conjunto de los videos muestra poca diversidad en la representación física de las protagonistas. La IA repite cuerpos delgados, cinturas marcadas, bustos prominentes y rostros estilizados. Una publicación muestra a una supuesta portuguesa. La siguiente presenta a una argentina. Después aparece una estadounidense. Los colores cambian, pero las características corporales se mantienen. La fórmula permite fabricar una aficionada para cada selección. Los creadores no necesitan ingresar a un estadio, localizar a una mujer entre el público y grabar una reacción espontánea. Las herramientas de IA permiten construir la imagen, elegir los rasgos físicos, modificar la vestimenta y colocar a la protagonista en un escenario artificial. Después pueden animarla. El resultado son videos breves que imitan la estética de las grabaciones espontáneas difundidas durante grandes eventos deportivos. La mujer parece reaccionar ante una cámara real y el estadio funciona como elemento para dar contexto a la escena. La producción constante de los perfiles muestra la capacidad de repetir ese proceso a escala. Más de cien videos analizados utilizan pequeñas variaciones de una misma estructura visual. La apariencia artificial, además, permanece oculta para buena parte de la audiencia. El 85% de las publicaciones identificadas no incluye ninguna advertencia o etiqueta que informe que el contenido fue creado con inteligencia artificial. Los perfiles tampoco explican en las descripciones que las mujeres son sintéticas. Por el contrario, publican los videos junto con referencias a países, selecciones o símbolos nacionales que refuerzan la apariencia de una escena vinculada con el Mundial. La ausencia de etiquetado permite que una aficionada inexistente aparezca en el flujo de contenido de TikTok, X o Instagram como cualquier otra persona grabada desde una gradería. Ese componente convierte el fenómeno en algo más que una repetición de estereotipos sobre el cuerpo femenino. Los perfiles fabrican escenas falsas, las insertan en una conversación de actualidad y las presentan sin advertir, en la mayoría de los casos, que una inteligencia artificial produjo las imágenes.

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