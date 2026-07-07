Gobierno de Estados Unidos aprobó una extensión del TPS durante la administración de Xiomara Castro

"Nosotros (gobierno de Xiomara Castro) logramos que nos dieran tres extensiones del TPS", afirmó Torres (a partir del minuto 1:04:16).

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Torres, exvicecanciller de Honduras, aseguró que durante el gobierno de Xiomara Castro se lograron tres extensiones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

EH Verifica preguntó a Torres sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

La declaración de Torres surge tras ser consultado sobre los logros obtenidos al finalizar la administración de Castro durante los últimos cuatro años.

No obstante, su aseveración es falsa. Durante la administración de Xiomara Castro, el principal cambio relacionado con el TPS ocurrió el 13 de junio de 2023, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dejó sin efecto la decisión de 2018 que terminaba el TPS para Honduras y aprobó una nueva extensión de 18 meses, vigente hasta el 5 de julio de 2025.

El TPS es un programa migratorio creado por la legislación estadounidense que permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones como conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un retorno seguro.

La autoridad encargada de designar, extender o finalizar este beneficio es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

En el caso de Honduras, el TPS fue otorgado originalmente en 1999 después del paso del huracán Mitch por el país. Desde entonces, diferentes administraciones estadounidenses han decidido mantener o modificar este beneficio mediante decisiones del DHS, independientemente del gobierno de turno en Honduras.

Durante la administración de Xiomara Castro, el principal cambio relacionado con el TPS ocurrió el 13 de junio de 2023, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejó sin efecto la decisión de 2018 que ponía fin al TPS para Honduras y anunció una nueva designación por 18 meses, vigente del 6 de enero de 2024 al 5 de julio de 2025.

Esta medida permitió que los beneficiarios hondureños conservaran el estatus hasta el 5 de julio de 2025, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos.

La decisión del DHS benefició a aproximadamente 76,000 hondureños que ya eran beneficiarios del programa y les permitió reinscribirse para mantener su protección migratoria hasta julio de 2025.

Posteriormente, el DHS también amplió el período para que los beneficiarios de Honduras pudieran reinscribirse al TPS durante todo el período de extensión.

Esta medida facilitó el proceso administrativo para los beneficiarios, pero no representó una nueva extensión del TPS ni una segunda ampliación del beneficio.

Otro elemento que debe considerarse es que las extensiones del TPS para Honduras no comenzaron durante el gobierno de Xiomara Castro.

Antes de 2022, diferentes gobiernos estadounidenses ya habían prorrogado este programa en varias ocasiones, por lo que no todas las extensiones acumuladas corresponden a gestiones realizadas durante la actual administración hondureña.

En julio de 2025, el DHS anunció la decisión de terminar la designación del programa. Según el aviso oficial, Estados Unidos determinó que las condiciones del país ya no justificaban mantener la protección bajo el TPS y estableció la finalización efectiva para septiembre de 2025.

En 2025 no hubo una nueva extensión del TPS para Honduras. Por el contrario, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la terminación del programa, estableciendo que dejaría de estar vigente para los hondureños beneficiarios el 8 de septiembre de 2025.

Cabe resaltar que, aunque el gobierno hondureño puede realizar gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para solicitar la continuidad del TPS, estas acciones no equivalen a aprobar o conceder extensiones. La decisión final depende de las autoridades estadounidenses encargadas de la política migratoria.

En conclusión, EH Verifica califica como falsa la afirmación de Gerardo Torres. Durante el gobierno de Xiomara Castro solo se registró una extensión del TPS para Honduras, aprobada por el Gobierno de Estados Unidos en 2023.