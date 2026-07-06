Datos de la CREE contradicen las cifras de Sergio Castellanos sobre el aumento del kilovatio-hora

Tegucigalpa, Honduras.- Sergio Castellanos, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) afirmó que el gobierno de Xiomara Castro dejó el precio del kilovatio-hora en 4.82 lempiras y que para julio el precio ascendió a 5.85, un aumento del 25%. "El gobierno de Xiomara Castro dejó el kilovatio-hora en 4.82 lempiras; ahorita va a quedar en 5.85. Le están subiendo el 25%", aseguró (a partir del minuto 8:25).

No obstante, las cifras proporcionadas por el congresista son inexactas. Datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) muestra que la tarifa promedio pasó de 4.8136 HNL/kWh al cierre del gobierno de Castro a 5.9822 HNL/kWh para el tercer trimestre de 2026. Con esas cifras, el incremento es de 24.27%. Las declaraciones de Castellanos surgen luego del incremento aprobado por la CREE para el tercer trimestre de 2026, vigente del 1 de julio al 30 de septiembre. Este ajuste forma parte de las revisiones trimestrales que realiza el ente regulador para actualizar el costo de la energía eléctrica en función de las condiciones del mercado. Como resultado de esta revisión, la tarifa promedio aprobada para el tercer trimestre de 2026 pasó de 5.3185 lempiras por kilovatio-hora (HNL/kWh), vigente durante el segundo trimestre del año, a 5.9822 HNL/kWh, lo que representa un incremento del 12.48% respecto al trimestre inmediato anterior. EH Verifica preguntó a Castellanos sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Cifras inexactas

El sistema tarifario eléctrico en Honduras es regulado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), institución encargada de aprobar los ajustes trimestrales al pliego tarifario que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Estas tarifas se determinan en función de los costos de generación, la estructura de contratos energéticos, el tipo de cambio y otros componentes técnicos del sistema eléctrico nacional. De acuerdo con el informe oficial del regulador, la tarifa promedio del kilovatio-hora al finalizar el periodo correspondiente al gobierno de Xiomara Castro (el 27 de enero de 2026) se ubicó en 4.8136 HNL/kWh. Este valor forma parte del pliego tarifario aprobado por la CREE para el trimestre inmediato anterior al ajuste de julio de 2026. Para el tercer trimestre de 2026, vigente a partir de julio, la CREE aprobó una tarifa promedio de 5.9822 HNL/kWh, según el informe oficial de ajuste tarifario del regulador.

Aumento del 24%