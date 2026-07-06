Datos de la CREE contradicen las cifras de Sergio Castellanos sobre el aumento del kilovatio-hora

Tegucigalpa, Honduras.- Sergio Castellanos, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) afirmó que el gobierno de Xiomara Castro dejó el precio del kilovatio-hora en 4.82 lempiras y que para julio el precio ascendió a 5.85, un aumento del 25%.
"El gobierno de Xiomara Castro dejó el kilovatio-hora en 4.82 lempiras; ahorita va a quedar en 5.85. Le están subiendo el 25%", aseguró (a partir del minuto 8:25).
No obstante, las cifras proporcionadas por el congresista son inexactas. Datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) muestra que la tarifa promedio pasó de 4.8136 HNL/kWh al cierre del gobierno de Castro a 5.9822 HNL/kWh para el tercer trimestre de 2026. Con esas cifras, el incremento es de 24.27%.
Las declaraciones de Castellanos surgen luego del incremento aprobado por la CREE para el tercer trimestre de 2026, vigente del 1 de julio al 30 de septiembre.
Este ajuste forma parte de las revisiones trimestrales que realiza el ente regulador para actualizar el costo de la energía eléctrica en función de las condiciones del mercado.
Como resultado de esta revisión, la tarifa promedio aprobada para el tercer trimestre de 2026 pasó de 5.3185 lempiras por kilovatio-hora (HNL/kWh), vigente durante el segundo trimestre del año, a 5.9822 HNL/kWh, lo que representa un incremento del 12.48% respecto al trimestre inmediato anterior.
EH Verifica preguntó a Castellanos sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.
Cifras inexactas
El sistema tarifario eléctrico en Honduras es regulado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), institución encargada de aprobar los ajustes trimestrales al pliego tarifario que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Estas tarifas se determinan en función de los costos de generación, la estructura de contratos energéticos, el tipo de cambio y otros componentes técnicos del sistema eléctrico nacional.
De acuerdo con el informe oficial del regulador, la tarifa promedio del kilovatio-hora al finalizar el periodo correspondiente al gobierno de Xiomara Castro (el 27 de enero de 2026) se ubicó en 4.8136 HNL/kWh.
Este valor forma parte del pliego tarifario aprobado por la CREE para el trimestre inmediato anterior al ajuste de julio de 2026.
Para el tercer trimestre de 2026, vigente a partir de julio, la CREE aprobó una tarifa promedio de 5.9822 HNL/kWh, según el informe oficial de ajuste tarifario del regulador.
Aumento del 24%
La diferencia entre ambos valores en términos absolutos es de 1.1686 lempiras por kilovatio-hora, lo que refleja el incremento nominal que se trasladó al costo promedio del servicio eléctrico. Este valor surge directamente de restar la tarifa inicial a la tarifa final.
Al expresar esa variación en términos porcentuales, el incremento se obtiene dividiendo la diferencia (1.1686) entre la tarifa inicial (4.8136) y multiplacarla por 100%. El resultado equivale a un 24.27% de aumento en el costo promedio del kilovatio-hora.
Esto significa que la afirmación que sostiene que el aumento es del 25% no coincide exactamente con los datos oficiales.
La variación real es inferior en aproximadamente 0.73 puntos porcentuales, por lo que la cifra mencionada se aproxima, pero no corresponde de forma precisa al incremento.
El economista Henry Rodríguez explicó a EH Verifica que, aunque la diferencia porcentual es mínima, esta no coincide de forma exacta con el resultado matemático derivado de los datos tarifarios, los cuales se calculan en función del consumo de energía eléctrica medido en kilovatio-hora.
“Es inexacto desde el punto de vista técnico, porque no coincide con el resultado exacto del cálculo porcentual”, opinó Rodríguez.
En conclusión, la afirmación de Sergio Castellanos es inexacta. Aunque el precio promedio del kilovatio-hora sí aumentó entre el cierre del gobierno de Xiomara Castro y el tercer trimestre de 2026, las cifras citadas por el diputado no coinciden con las publicadas por la CREE.
Asimismo, el incremento calculado con los datos oficiales es de 24.27%, por lo que su declaración no refleja con precisión la variación registrada en la tarifa promedio de la energía eléctrica.