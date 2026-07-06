El Congreso no aprobó quitar el 15% de los fondos de matrícula del sistema público para financiarse

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el Congreso Nacional aprobó destinar el 15% de los fondos de matrícula de la educación pública al Poder Legislativo para incrementar sus recursos. La publicación también incluye una imagen de Mario Pérez, diputado de la bancada del Partido Nacional, a quien identifica como el supuesto congresista que presentó la iniciativa de ley. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni publicaciones en medios de comunicación confiables que confirmen la aprobación de esa medida o la presentación de una iniciativa con ese contenido. “Aprobado. Cobrar el 15% al dinero de matrícula gratis que llegara a los centros educativos, para crecer como país debemos de recaudar fondos para el Congreso Nacional”, dice la entrada de una entrada de Facebook, compartida más de 70 veces desde el 4 de julio.

La gratuidad de la educación pública está establecida en la legislación hondureña como una garantía para que los estudiantes accedan al sistema educativo sin que los centros oficiales cobren por el proceso de matrícula. Este principio está respaldado por el artículo 171 de la Constitución de la República, que establece que la educación impartida oficialmente será gratuita. También se sustenta en el artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación, contenida en el Decreto No. 262-2011 , que señala que la educación ofrecida en los establecimientos estatales es gratuita y que el Estado debe garantizar su financiamiento. Bajo este marco legal funciona el programa de Matrícula Gratis , una política pública mediante la cual el Estado asigna recursos económicos a los centros educativos públicos para contribuir a su funcionamiento. Los fondos están destinados a cubrir necesidades como la compra de materiales, el mantenimiento menor, las actividades administrativas y otros gastos necesarios para la prestación del servicio educativo. La Matrícula Gratis no representa un cobro que los estudiantes o padres de familia deban pagar y que posteriormente sea devuelto por el Estado. Se trata de un mecanismo de financiamiento público dirigido a los centros educativos para apoyar sus necesidades de funcionamiento. La administración de estos recursos debe realizarse conforme a las disposiciones de la Secretaría de Educación y bajo mecanismos de supervisión. Esto se debe a que los fondos forman parte del presupuesto estatal destinado al fortalecimiento de la educación pública.

Propuesta falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Congreso Nacional + quitar 15% + matrícula + centros educativos + Honduras" no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que evidencien que el Legislativo haya aprobado esa medida. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X no encontró evidencia de la supuesta iniciativa. Tampoco se halló registro alguno tras consultar el sitio web oficial de ese poder del Estado. Además, la información difundida no muestra un documento oficial, número de decreto, dictamen legislativo o registro parlamentario que respalde la supuesta aprobación de la medida. Esto evidencia que no se encontró ningún registro que indique la existencia de una propuesta del Congreso Nacional de Honduras para quitar un 15% de la matrícula de centros educativos para destinarlo al Legislativo. Cabe resaltar que una modificación en el destino de recursos públicos requeriría la presentación formal de una iniciativa de ley, su discusión en el Congreso Nacional, la aprobación correspondiente y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para entrar en vigencia. Hasta la fecha de publicación de esta verificación, no existe evidencia de ese proceso.

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