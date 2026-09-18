Caja puente y drenajes: Libramiento de salida al sur registra 12.52% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur registra un avance físico acumulado de 12.52%, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La obra busca convertirse en una alternativa de circulación para los usuarios de la zona sur de Tegucigalpa, uno de los sectores donde diariamente se registran dificultades de movilidad debido al tráfico vehicular. Sin embargo, el proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial de ejecución, mientras que, según el informe de la SIT, ya había transcurrido el 46.25% del plazo establecido para completar las obras. El proyecto tiene un plazo contractual de 24 meses, equivalentes a 730 días calendario. Los trabajos comenzaron el 29 de septiembre de 2025 y la fecha prevista para su finalización es el 28 de septiembre de 2027. Al cierre de agosto habían transcurrido aproximadamente 11.1 meses desde el inicio de la obra, lo que representa cerca del 46.2% del plazo total contratado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El contrato tiene un monto de 56,492,349.25 dólares. De esa cantidad, 15,850,000 dólares están destinados a los derechos de vía e indemnizaciones, mientras que 40,642,349.25 dólares corresponden directamente a la ejecución de las obras.

Trabajos en la obra

Actualmente, los trabajos se concentran en diferentes frentes, principalmente en actividades de terracería, drenaje y acciones contempladas dentro de los planes ambiental y social del proyecto. En el área de terracería se realizan labores de limpieza y desbrozo para preparar el terreno. También se ejecutan excavaciones de corte, excavación común, excavación en roca y subexcavaciones, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el informe. A estas labores se suman los trabajos de acarreo de materiales, tanto para su movimiento dentro del proyecto como para su disposición final en los sitios autorizados, además de la conformación de terraplenes.

En materia de drenaje, el informe de la SIT reporta la instalación de tuberías de concreto reforzado con diámetros que van desde 36 hasta 72 pulgadas. También se construyen cajas de concreto reforzado y tragantes como parte de las obras destinadas a manejar las aguas en diferentes puntos de la infraestructura vial. El proyecto contempla además trabajos de subdrenaje, entre ellos la construcción de filtros y camas drenantes que contribuirán a la estabilización hidráulica de la vía de cuatro carriles y 8.15 kilómetros de longitud.

Medidas ambientales

En el componente ambiental se desarrollan medidas de mitigación y estabilización biológica, entre ellas figura la siembra de pasto vetiver en taludes, además de acciones de reforestación y corte de árboles. El informe también registra trabajos relacionados con el cercado del derecho de vía, como parte de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.

Uno de los aspectos que actualmente incide en el desarrollo de la obra es el saneamiento del derecho de vía. Para este proceso se dispone de un presupuesto de 15.85 millones de dólares mediante el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). Según la SIT, se avanza en la adquisición de tierras y el saneamiento del derecho de vía condicionan la continuidad de los trabajos de terracería en algunos sectores del proyecto. Por otra parte, la SIT reporta revisiones y ajustes técnicos para optimizar el diseño de la infraestructura, tanto en el tramo carretero principal como en los diferentes intercambiadores.