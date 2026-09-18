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Caja puente y drenajes: Libramiento de salida al sur registra 12.52% de avance

Las obras de drenaje, entre ellas la construcción de cajas de concreto reforzado, avanzan como parte del proyecto vial que busca mejorar la movilidad en el sur de Tegucigalpa

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 15:57
Caja puente y drenajes: Libramiento de salida al sur registra 12.52% de avance

La construcción de la caja puente forma parte de los trabajos que avanzan en el proyecto vial de la zona sur de Tegucigalpa. El proyecto denominado Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur contempla una inversión de 57.7 millones de dólares.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur registra un avance físico acumulado de 12.52%, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La obra busca convertirse en una alternativa de circulación para los usuarios de la zona sur de Tegucigalpa, uno de los sectores donde diariamente se registran dificultades de movilidad debido al tráfico vehicular.

Sin embargo, el proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial de ejecución, mientras que, según el informe de la SIT, ya había transcurrido el 46.25% del plazo establecido para completar las obras.

El proyecto tiene un plazo contractual de 24 meses, equivalentes a 730 días calendario. Los trabajos comenzaron el 29 de septiembre de 2025 y la fecha prevista para su finalización es el 28 de septiembre de 2027.

Al cierre de agosto habían transcurrido aproximadamente 11.1 meses desde el inicio de la obra, lo que representa cerca del 46.2% del plazo total contratado.

El contrato tiene un monto de 56,492,349.25 dólares. De esa cantidad, 15,850,000 dólares están destinados a los derechos de vía e indemnizaciones, mientras que 40,642,349.25 dólares corresponden directamente a la ejecución de las obras.

Trabajos en la obra

Actualmente, los trabajos se concentran en diferentes frentes, principalmente en actividades de terracería, drenaje y acciones contempladas dentro de los planes ambiental y social del proyecto.

En el área de terracería se realizan labores de limpieza y desbrozo para preparar el terreno. También se ejecutan excavaciones de corte, excavación común, excavación en roca y subexcavaciones, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el informe.

A estas labores se suman los trabajos de acarreo de materiales, tanto para su movimiento dentro del proyecto como para su disposición final en los sitios autorizados, además de la conformación de terraplenes.

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En materia de drenaje, el informe de la SIT reporta la instalación de tuberías de concreto reforzado con diámetros que van desde 36 hasta 72 pulgadas.

También se construyen cajas de concreto reforzado y tragantes como parte de las obras destinadas a manejar las aguas en diferentes puntos de la infraestructura vial.

El proyecto contempla además trabajos de subdrenaje, entre ellos la construcción de filtros y camas drenantes que contribuirán a la estabilización hidráulica de la vía de cuatro carriles y 8.15 kilómetros de longitud.

Medidas ambientales

En el componente ambiental se desarrollan medidas de mitigación y estabilización biológica, entre ellas figura la siembra de pasto vetiver en taludes, además de acciones de reforestación y corte de árboles.

El informe también registra trabajos relacionados con el cercado del derecho de vía, como parte de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.

La SIT promete que libramiento salida al sur terminará dentro del cronograma establecido si no hay contratiempos como los libramientos de tierra. actualmente avanzan en la la caja puente y otros trabajos.

La SIT promete que libramiento salida al sur terminará dentro del cronograma establecido si no hay contratiempos como los libramientos de tierra. actualmente avanzan en la la caja puente y otros trabajos.

(Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Uno de los aspectos que actualmente incide en el desarrollo de la obra es el saneamiento del derecho de vía. Para este proceso se dispone de un presupuesto de 15.85 millones de dólares mediante el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI).

Según la SIT, se avanza en la adquisición de tierras y el saneamiento del derecho de vía condicionan la continuidad de los trabajos de terracería en algunos sectores del proyecto.

Por otra parte, la SIT reporta revisiones y ajustes técnicos para optimizar el diseño de la infraestructura, tanto en el tramo carretero principal como en los diferentes intercambiadores.

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Los ajustes contemplan modificaciones al diseño geométrico, específicamente en aspectos de altimetría y planimetría, así como cambios en el diseño estructural del cuerpo de la carretera.

En los intercambiadores La Cañada, Altos de Santa Rosa y Tizatillo también se desarrollan ajustes y optimizaciones de diseño. La SIT señala que la aprobación de estas modificaciones permitirá establecer las cantidades definitivas de obra y contribuir al ritmo de ejecución de los trabajos principales.

Es de recordar que este proyecto se anunció desde el 2018; sin embargo, en septiembre de 2025 comienza de manera oficial. Es una carretera nueva de cuatro carriles de ancho y 8.15 de logitud que comienza en la aldea La Cañada y termina en El Tizatillo.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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