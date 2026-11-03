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La magia de Soda Stereo llega mañana a Honduras con su “Ecos tour”

La banda argentina se presentará mañana en el Polideportivo de la UNAH, con boletos desde L 2,785 y descuento de 10% para clientes BAC. Aquí, otros detalles que debe saber

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 13:14
La magia de Soda Stereo llega mañana a Honduras con su “Ecos tour”

El trío se fundó en Buenos Aires en 1982.

 Foto: Instagram | @sodastereo

Tegucigalpa, Honduras.- Soda Stereo se presentará este miércoles 4 de noviembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a bordo de su "Ecos tour", el espectáculo que junta sobre el escenario a Zeta Bosio y Charly Alberti en vivo con la presencia virtual de Gustavo Cerati.

Los boletos para vivir esta experiencia están disponibles a través de eticket.hn. Los precios son de L 5,692 para Experiencia BAC, L 3,936 para Platea central superior y Platea central inferior, L 3,718 para Zona Ecos y L 2,785 para las plateas Norte inferior, Norte superior, Sur inferior y Sur superior.

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Los clientes BAC tienen un descuento de 10%, que deja esos valores en L5,122, L3,542, L3,346 y L2,507, respectivamente.

La cita con el rock en español es mañana a partir de las 8:00 de la noche.

La cita con el rock en español es mañana a partir de las 8:00 de la noche.

 (Foto: Cortesía | Eticket)

"Ecos" se estrenó el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Alberti y Bosio ejecutan sus instrumentos en tiempo real, mientras la voz y las guitarras registradas de Cerati, fallecido el 4 de septiembre de 2014, se integran a la puesta en escena mediante tecnología de última generación.

Bosio ha reconocido el peso emocional de la propuesta. “No está la sorpresa de cuando estábamos los tres, pero la sensación es muy emocionante. Hacemos honor a su espíritu y a su forma de trabajar con respeto y amor”, dijo el bajista en entrevista con medios de su país.

Tegucigalpa abre el recorrido por Centroamérica, que sigue el 7 y el 8 de noviembre en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, de San Salvador, donde la primera función ya agotó sus entradas.

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Después vienen Parque Viva, en Costa Rica, el 11; el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, el 14; y la Arena Roberto Durán, en Panamá, el 18.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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