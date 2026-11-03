De "Persiana americana" a "De música ligera": el setlist de Soda Stereo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Soda Stereo ​​​​​​toca este miércoles 4 de noviembre en en Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con el repertorio que ha llevado por la gira "Ecos" desde su primera fecha en Buenos Aires, Argentina. Charly Alberti, en la batería, y Zeta Bosio, en el bajo, tocan en vivo, mientras Gustavo Cerati aparece recreado con material de archivo, audios de conciertos y tecnología de última generación. De acuerdo con sus presentaciones anteriores, la noche arranca con “Ecos”, tema que no sonaba en un concierto de la banda desde 1988. Siguen “Juego de seducción”, “Nada personal”, que faltaba desde 2007, y “Hombre al agua”. Después llega “Ella usó mi cabeza como un revólver”, ausente desde 1997, y “Cuando pase el temblor”.

Quien quiera presenciar ese arranque de pie debe comprar la Experiencia BAC, a 5,692 lempiras, la localidad de mayor precio o la Zona Ecos a L 3,718.

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La Platea central cuesta 3,936 lempiras y las plateas Norte y Sur, 2,785 cada una. Los boletos se compran en eticket.hn y quioscos autorizados —Tegucigalpa en Multiplaza y Metromall; en San Pedro Sula en Multiplaza—, y el sitio lista un descuento de 10% para tarjetahabientes BAC. El tercer tramo concentra las canciones que regresaron tras años de silencio: “(En) el séptimo día”, “Luna roja” y “Toma la ruta”. Este repertorio lo defienden dos de los tres integrantes originales. Cerati murió en 2014, a los 55 años, casi cuatro años después de sufrir un accidente cerebrovascular tras un concierto en Venezuela. Para "Ecos", la recreación de su figura se desarrolló con el respaldo de la familia Cerati y el diseño audiovisual de Nicolás Bernaudo, y los organizadores sostienen que el espectáculo se hace sin artistas invitados ni un nuevo cantante.