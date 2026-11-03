Un nuevo contagio eleva a 13 los casos de chikungunya en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo caso de chikungunya fue confirmado este martes 3 de noviembre por las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), por lo que el país acumula 13 contagios de esta enfermedad en este 2026. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que el nuevo paciente es un joven de 28 años, de Santa Rosa de Copán, cuyo nexo epidemiológico está bajo investigación. El funcionario explicó que las autoridades buscan determinar si el hombre tuvo contacto con familiares o conocidos que hayan viajado recientemente a Nicaragua, donde también se reporta un incremento de casos de chikungunya. "Estamos haciendo las investigaciones de este joven de 28 años, cuál ha sido el nexo epidemiológico, es decir, si esta persona tuvo visita por algún amigo o algún familiar", manifestó.

Con este nuevo contagio, Honduras acumula 13 casos registrados a nivel nacional, de los cuales 10 se concentran en el departamento de El Paraíso, mientras que Atlántida, Francisco Morazán y Copán reportan uno cada uno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mejía aseguró que hasta el momento no se registran fallecimientos por chikungunya en el país. Ante el incremento de casos en Nicaragua, las autoridades sanitarias mantienen acciones de vigilancia en el municipio de Alauca, El Paraíso, debido a su cercanía con el territorio nicaragüense. El funcionario recomendó a las personas que viajen a ese país utilizar repelente, vestir camisas de manga larga y evitar ingresar a zonas boscosas donde puedan estar expuestas a la picadura del zancudo transmisor. Recordó que el chikungunya y el dengue se transmiten por la picadura de mosquitos infectados, por lo que las autoridades insisten en eliminar los recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en criaderos.